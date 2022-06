Le pied, le genou, l’épaule, le visage et maintenant le pouce… Les blessures ne veulent pas lâcher Joel Embiid décidément, il est même devenu l’un des patients préférés des chirurgiens de l’hôpital de Philadelphie. Ces derniers ont récemment pu revoir leur chouchou : le pivot français camerounais a dû retourner à l’hôpital pour soigner sa main droite, celle qui le faisait souffrir pendant les Playoffs.

Les Sixers l’ont annoncé hier matin : Joel Embiid s’est enfin fait opérer pour réparer le pouce droit qui l’a empêché d’être à 100% lors de ces Playoffs 2022. Pour rappel, le pivot de Philly trimbale une déchirure d’un ligament du pouce depuis le premier tour contre les Raptors. Une blessure bien embêtante mais l’ancien joueur de Kansas a décidé de se battre, jouant encore six matchs avec un pouce « en moins » pour essayer d’embêter le Heat au maximum. Mais ça n’a pas payé, Miami s’est qualifié pour les Finales de Conférence Est. Éliminé, Embiid a donc pu en profiter pour aller soigner ses bobos et ça passait par un passage sur le billard. Les médecins ont pu soigner son pouce droit endommagé, ainsi que son index gauche. Oui, ce n’était pas prévu dans le devis, mais le natif de Yaoundé a dû se faire opérer des deux mains. Pour ce qui est de sa fracture au niveau de l’os orbital, qui se situe juste en-dessous de la tempe, il n’y a pas eu besoin de réparation, le repos fera le travail. On arrive alors sur le plus important : la date de retour de Monsieur Embiid sur les terrains. On ne peut pas trop savoir la date exacte mais si l’on compare sa blessure à celle de Bam Adebayo, qui avait été arrêté pendant six semaines au cours de la saison régulière pour une déchirure similaire du pouce, Joel devrait être largement de retour pour le training camp. Tim Bontemps de chez ESPN confirme le calcul, indiquant que le pivot sera opérationnel pour la reprise des Sixers.

The Sixers say Joel Embiid underwent surgery yesterday to repair his sprained right thumb that he injured during the playoffs, and that he also has a procedure done to repair an injury to his left index finger. He’s expected to be ready for training camp. — Tim Bontemps (@TimBontemps) May 31, 2022

Encore une opération pour Joel Embiid donc, à se demander quand est-ce que le calvaire va prendre fin… Le pivot des Sixers n’a pas pu jouer pendant les deux saisons suivant sa Draft en 2014 et, juste après son année rookie, il a dû retourner à l’hosto. Les saisons passent et les petits pépins physiques s’enchaînent. Pour l’exercice 2021-22, on pensait que cela s’était enfin calmé : 68 matchs joués pendant la régulière, Joel n’en avait jamais disputé autant en six ans, le tout agrémenté d’un career-high de 30,6 points par match de moyenne sur la saison. En devenant le premier pivot à être leader au scoring de la Ligue depuis Shaq en 2000, l’intérieur camerounais finissait même second à la course pour le titre de MVP derrière un Nikola Jokic inatteignable. De quoi lui assurer également un membership au sein de la All-NBA First Second Team. Place à la guérison et au repos désormais. En espérant que cette énième opération l’aide à consolider son corps afin qu’il puisse retourner au combat la saison prochaine pour choper ce titre de MVP qui lui pend au nez depuis maintenant deux ans.

Blessé au pouce pendant les Playoffs, Joel Embiid avait décidé de serrer les dents pour offrir une chance aux Sixers de jouer le titre. Désormais en vacances, le natif de Yaoundé peut soigner ses bobos comme il faut. Y’a une saison 2022-23 qui se profile, vaut mieux être à 100% pour pouvoir encore envoyer du lourd.

Source texte : ESPN