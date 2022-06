Le mois de mai 2022 vu par Twitter : et la star de ces Playoffs NBA selon l’oiseau bleu se nomme… Karim Benzema

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois d’avril.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Maintenant, quand vous êtes impressionnés par un joueur, il suffit juste d’écrire vaguement son prénom avec (parfois) un verbe au hasard.

Steph!!!! — Denzel Valentine (@denzelvalentine) May 1, 2022

Luka a bad boy — kuz (@kylekuzma) May 3, 2022

JB cooking!! — Devin Vassell (@Yvngdevo) May 3, 2022

CP3!!!!! — LeBron James (@KingJames) May 5, 2022

Point God sheesh — Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) May 5, 2022

Tyrese so damn good already man!! — LeBron James (@KingJames) May 5, 2022

Ja really hit that lol — Alex Caruso (@ACFresh21) May 8, 2022

Al horford 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — kuz (@kylekuzma) May 10, 2022

Booker so nice — josh giddey (@joshgiddey) May 11, 2022

Jrue is a winner — Kevin Huerter (@KevinHuerter) May 12, 2022

Jimmy Buckets!!! — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) May 28, 2022

# Les joueurs n’ont d’yeux que pour Karim Benzema et le Real Madrid.

Can we just give Benzema the Ballon D’or already? — Larry Nance Jr (@Larrydn22) May 4, 2022

Benzema is the best player in the world rn. No doubt. — Chimezie Metu™ (@Chimezie_Metu) May 4, 2022

# Surtout après la 14e Ligue des Champions du Real, dont sont fans de nombreux joueurs NBA.

Pour moi Benzema c’est Top 2. Zizou et ensuite KB9.

Gros Respect à Platini mais niveau talent, Karim c’est largement au dessus. — Evan Fournier (@EvanFourmizz) May 28, 2022

Give @Benzema the ballon d’or now! 🐐 — pascal siakam (@pskills43) May 28, 2022

REYES DE EUROPA ❤️ #14 — Willy Hernangómez Geuer (@willyhg94) May 28, 2022

Its so nice to be a REAL MADRID fan!😊 — Luka Doncic (@luka7doncic) May 28, 2022

HALA MADRID — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) May 28, 2022

Vamos MADRID!!! 🔥 — Willy Hernangómez Geuer (@willyhg94) May 28, 2022

# La mort d’Adreian Payne a également beaucoup choqué.

RIP AP 🙏🏽🕊. Spartan Dawg Legend 🤞🏽❤️🙏🏽 — Denzel Valentine (@denzelvalentine) May 9, 2022

Damn man… rest up AP🙏🏽 — Zach LaVine (@ZachLaVine) May 9, 2022

AP5 🕊❤️ — Gary Harris (@thats_G_) May 9, 2022

Wow.. RIP AP🙏🏽 — Tyus Jones (@1Tyus) May 9, 2022

Rest easy AP 🙏🏽 — Bradley Beal (@RealDealBeal23) May 9, 2022

Rest easy AP 🙌🏾 — Kenny Baze (@24Bazemore) May 9, 2022

Rest up AP 💔 — Miles Bridges (@MilesBridges) May 9, 2022

RIP AP! 💙🙏🏿 — DeMarcus Cousins (@boogiecousins) May 9, 2022

RIP AP . 😢🙏🏾 — JJJ (@jarenjacksonjr) May 9, 2022