16 ans plus tard, les Boston Celtics sont de retour sur le toit de la NBA. La 18è bannière va être accrochée au plafond du TD Garden et les C’s vont redevenir la franchise la plus titrée en NBA. Les réactions sur Twitter pleuvent depuis ce sacre, c’est la fête à Bean Town.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

Congratulations to the 23-24 NBA Champions My Boston Celtics

— Paul Pierce (@paulpierce34) June 18, 2024

“Félicitations aux champions NBA 2023-24, mes Boston Celtics”

What can they say now ☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️🥲🤪🤪🤪🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳

— Paul Pierce (@paulpierce34) June 18, 2024

“Qu’est-ce qu’ils vont pouvoir dire maintenant ?”

They did that 🤝🏾

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) June 18, 2024

“Ils l’ont fait !”

yeahhhh X 💍💪🏾 https://t.co/r9RwSuDlGe

— Ja Morant (@JaMorant) June 18, 2024

“Xavier Tillman est un champion NBA !”

Great run @dallasmavs

Heads up!! We will be back!!!

— Dirk Nowitzki (@swish41) June 18, 2024

“Belle aventure ! Gardez la tête haute, on reviendra !”

Boston baby !!!!

— Nick Young (@NickSwagyPYoung) June 18, 2024

I told yall 😴 https://t.co/HOiu6lmwny

— Dwight Howard (@DwightHoward) June 18, 2024

“Ne dormez pas sur les Celtics.”

“Je vous l’avais dit !”

Tribe, stay together no matter what. Through the ups and downs, wins and losses, success and failure. Keep your head up high. This mission is bigger than us. I love you all!

Hélà🤞🏾🪶♾❤️

— Chief Hélà 🤞🏾 (@KyrieIrving) June 18, 2024

“Restez ensemble, peu importe ce qui arrive. Dans les hauts et les bas, dans les victoires et les défaites, dans les succès et les échecs. Gardez la tête haute. Cette mission est plus grande que nous. Je vous aime tous.”

🇩🇴🏆

Congrats @Al_Horford

— Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) June 18, 2024

“Félicitations Al Horford.”

Another one in Boston ☘️

— Tom Brady (@TomBrady) June 18, 2024

“Un de plus à Boston.”

🤨 https://t.co/HQQf8b3Rdd pic.twitter.com/YyZ7E4Z5Yt

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) June 18, 2024