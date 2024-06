Titré avec les Boston Celtics la nuit dernière dans un rôle de conseiller, Jeff Van Gundy va retrouver un banc NBA la saison prochaine. Le frère de Stan a accepté de devenir le bras droit de Tyronn Lue aux Clippers.

Il aura fallu attendre 17 ans mais Jeff Van Gundy va bien signer son retour en NBA. Il y a quelques jours, on mentionnait une rumeur Clippers et elle s’est donc finalisée avec la signature d’un contrat selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. JVG va devenir le bras droit de Tyronn Lue à L.A. la saison prochaine. Il devra apporter son expérience pour aider Kawhi Leonard et compagnie à enfin aller chercher un titre.

Wow ! Welcome back Jeff ! Champion NBA hier soir, officiellement bras droit de Tyronn Lue chez les Clippers aujourd’hui ! https://t.co/oGPAYE6CMk

Après des passages aux Knicks puis aux Rockets entre 1996 et 2007, Jeff Van Gundy s’était éloigné des bancs NBA, passant de l’autre côté de la table de marque pour commenter les rencontres. Il avait néanmoins pris la casquette de sélectionneur de Team USA pour remporter les Championnats des Amériques en 2017 avec une équipe composée de joueurs libres ou de G League. Libéré par ESPN l’an passé, il avait accepté un rôle de conseiller aux Celtics cette saison, obtenant ainsi son premier titre NBA en carrière.

