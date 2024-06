La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par Luka Doncic. Qui d’autre ?

Candidat # 1 : les fameux t-shirts verts sont en vente

Comme d’habitude à Boston, les t-shirts injurieux envers les adversaires sont vendus avant le début d’une série de Playoffs. Les Lakers, LeBron James ou plus récemment Draymond Green en ont été victimes par le passé. Et la venue des Mavericks pour (tenter de) leur barrer la route en Finales NBA allait permettre de perpétuer cette tradition. Ainsi, Luka Doncic et Kyrie Irving ont évidemment été stars malgré eux de ces nouveaux t-shirts qui doivent être fièrement arborés dans les rues de Bean Town.

On vous passe la traduction, mais vous imaginez bien que ces quelques mots ne sont pas issus d’un alexandrin de Jean de la Fontaine. De bonne guerre, diront certains, après cette histoire mouvementée entre Uncle Drew et les C’s, sauf que Luka aussi a ramassé. C’est ça aussi les Playoffs, lancer les hostilités… avant le début des hostilités !

Candidat # 2 : les Celtics chambrent Kyrie Irving, partie 1

Il était évident que Kyrie Irving allait être la principale cible des fans des Celtics dans leurs moqueries, et ça n’a pas manqué. Au match 2, sur l’écran géant du TD Garden, une citation qu’avait prononcé Uncle Drew lors du Game 1 concernant l’ambiance à laquelle il s’attendait était diffusée. Les Celtics n’ont pas oublié, et ont fait une piqûre de rappel à leur ancien joueur.

“Je pensais que ce serait un peu plus bruyant ici.” – Kyrie Irving

Un clin-d’œil à l’accueil auquel s’attendait l’ancien meneur des C’s, pensant qu’il allait être copieusement hué. Finalement, soit il a joué la carte du bluff, soit il n’a réellement pas été impressionné par l’hostilité à son égard dans le Massachusetts.

Candidat # 3 : les Celtics chambrent Kyrie Irving, partie 2

Mais les supporters ne sont pas les seuls à avoir voulu déstabiliser leur ancien joueur. Les journaux aussi s’y sont mis, et eux non plus n’ont pas oublié son passage mitigé à Boston. Et au Boston Globe, principal journal de la ville, on a bien trouvé comment résumer l’apport de Tonton Drew.

Oh le titre du Boston Globe

« Kyrie Irving aide enfin les Celtics à gagner un titre NBA » pic.twitter.com/9Y2H41066O

— Mary Patrux (@MaryPatrux) June 10, 2024

Il aurait donc fallu que Kyrie Irving quitte les Celtics pour qu’il puisse enfin permettre à son ancienne équipe de gagner un titre. Il l’avait promis, et ça s’est passé face à lui en Finales. Le monde est méchant, vraiment.

Candidat # 4 : le montage de Jayson Tatum avec ses deux enfants

Spoiler, Kyrie Irving est dessus, forcément. Dans les travées du TD Garden, des fans ont jugé très bon, et nous aussi, de faire un montage de Jayson Tatum portant dans ses bras Luka Doncic et Kyrie donc. Toujours un trashtalking de très bon goût à Boston.

Simple, mais efficace. Et toujours pas de trace des Mavs dans cette édition…

Candidat # 5 : les Celtics chambrent Kyrie Irving, partie 4

Ils l’avaient déjà chanté juste après s’être qualifiés pour les Finales NBA, et les fans ont récidivé juste après avoir gagné les Finales NBA en question. Un chant plein d’amour pour leur ancien joueur.

Décidément, Kyrie Irving doit avoir les oreilles qui sifflent en ce moment même.