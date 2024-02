Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur quelques gazouillis qui ont marqué le mois passé.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Visiblement Jalen Brunson a essayé de dunker mais ça ne s’est pas passé comme prévu.

I tried to dunk but I think they raised the rim last minute 😅

— Jalen Brunson (@jalenbrunson1) January 6, 2024

“J’ai essayé de dunker mais je crois qu’ils ont relevé l’arceau au dernier moment.”

# Erik Spoelstra a enfin signé son gros contrat, et c’est mérité n’est-ce pas ?

Spo got the much deserved BAG!

— Josh Hart (@joshhart) January 10, 2024

“Spo a enfin eu ce gros contrat tant mérité.”

Spo!!!!!!!!! 💰💰💰💰💰💰💰💰 Earned!

— DWade (@DwyaneWade) January 10, 2024

“Spo !!! C’est mérité !”

# Les hommages pour Dejan Milojevic pleuvent.

Počivaj u miru Dejane… pic.twitter.com/xAfeCSbDxs

— Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) January 17, 2024

Pocivaj u miru deki! 💔💔💔 pic.twitter.com/bdEFpijm8e

— Luka Doncic (@luka7doncic) January 17, 2024

“Repose en paix”

Damn dude 💔😔🙏🏽

— Damion Lee (@Dami0nLee) January 17, 2024

“P*tain mec…”

# Après tout, Alex Caruso passe son temps libre comme il l’entend…

My guilty pleasure is just sitting on my phone swiping through pictures of golf courses in pristine conditions

— Alex Caruso (@ACFresh21) January 18, 2024

“Mon plaisir coupable est juste de swiper sur mon téléphone pour voir des greens de golf en parfaite condition.”

# Tyrese Haliburton est un All-Star titulaire, dans sa maison, à Indiana, donc il savoure, et il a bien raison.

I’m an All-Star Starter, man.

Been sitting here soaking this in like damn I wasn’t supposed to be here, but I put in the work, it was written!

To my peers, the media, and the fans…This can’t happen without y’all.

Look forward to putting on another show in Indy

Love0️⃣💙

— Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) January 26, 2024

“Je suis un All-Star Starter, mec.

J’étais assis là, à me dire que je n’étais pas censé être là, mais j’ai tout fait pour y arriver, c’était écrit !

À mes pairs, aux médias et aux fans… Cela ne serait jamais arrivé sans vous tous.

J’ai hâte de faire le show à Indiana !”

# Paul Pierce joue quant à lui la carte du “moi à ton âge”.

Damn I miss Defense in the NBA

— Paul Pierce (@paulpierce34) January 27, 2024

“La défense en NBA me manque.”

# Anfernee Simons a fait connaissance avec Victor Wembanyama.

That shit crazy lol https://t.co/i5WLVqFfN8

— Anfernee Simons (@AnferneeSimons) January 27, 2024

“C’est complètement dingue.”

# Jayson Tatum est le deuxième maillot qui se vend le plus aux Etats-Unis, le principal intéressé n’en revient pas.

Wow this is crazy to me https://t.co/9vt2ltz3Rz

— Jayson Tatum (@jaytatum0) January 30, 2024