Le mois de septembre 2020 vu par Twitter : Ja Morant s’en veut encore pour son poster avorté sur Kevin Love

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui auront marqué le mois de septembre.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Une veste en hommage à Kobe pour Shareef O’Neal, rejeton du Shaq.

# Deux jours avant son anniversaire, John Thompson est décédé. Allen Iverson, qui le considérait comme un mentor, n’a évidemment pas oublié de lui souhaiter.

« Joyeux anniversaire coach. »

# Une seule personne n’a pas voté Ja Morant pour le titre de Rookie de l’Année, le meneur des Grizzlies veut organiser un Cluedo pour retrouver cette personne.

need to find out asap 😂 https://t.co/7xUfVDTLpc — Ja Morant (@JaMorant) September 4, 2020

« Qui est celui qui n’a pas voté pour Ja ? »

« Je dois le retrouver au plus vite. »

# Josh Hart s’est lâché contre 2K à propos de sa note en rebond, on espère que sa note en handshake est un peu meilleure.

How I average almost 7 boards off the bench and my rebounding is a 60? Yall 2k raters are idiots — Josh Hart (@joshhart) September 4, 2020

« Je tourne à quasiment 7 rebonds de moyenne en sortant du banc et je n’ai que 60 en rebonds ? Ceux qui font les notes sur 2K, vous êtes des idiots. »

# Ce dessin de Rudy Gobert est à afficher au Louvre.

Someone really let his son do this to me. https://t.co/VlTp5pJyqc — Rudy Gobert (@rudygobert27) September 4, 2020

« Un fan a dessiné le portrait de Rudy Gobert, vous en pensez quoi ? »

« Quelqu’un a vraiment laissé son fils me faire ça. »

# La réaction d’Austin Rivers, qui s’est ravisé immédiatement après avoir (in)intentionnellement envoyé le ballon sur la tronche de LeBron James a en tout cas bien fait marrer Kyle Kuzma.

« J’en pleure encore. »

# Malgré le « gentleman sweep » encaissé face aux Lakers, les Nuggets ont réalisé un exploit : se qualifier après avoir été menés 3-1 dans deux séries lors des mêmes Playoffs.

Somebody had to be the first to do it, why not us? #MileHighBasketball pic.twitter.com/IhtV9iUzCw — Denver Nuggets (@nuggets) September 16, 2020

« Il fallait bien que quelqu’un le fasse en premier, pourquoi pas nous ? »

# Des nouvelles de Talen Horton-Tucker après avoir fini au tapis en voulant célébrer le game-winner d’Anthony Davis.

Lol I’m cool😂😂😂 — Talen (@Thortontucker) September 21, 2020

« Je vais bien. »

# De grands regrets envahissent Ja Morant pour son presque poster sur Kevin Love.

you had one job Ja 😂😂🤦🏽‍♂️ https://t.co/b0p7YDqCL9 — Ja Morant (@JaMorant) September 25, 2020

« Le plus beau dunk de l’histoire s’est passé il y a 20 ans. »

« Tu n’avais qu’une seule mission Ja… »

# On a retrouvé Trae Young quand il était bébé.

« Pourquoi Trae Young a un contrat avec une marque de couches ? »

Une très belle édition pour ce mois de septembre, grâce à des joueurs très en verve sur les petits messages en moins de 280 caractères. De la diversité, du LOL, du trashtalking… Tout ce qu’on demande ! Allez, on vous laisse et on revient en octobre pour une nouvelle cuvée, on l’espère aussi sympa.