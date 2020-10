Y’a eu de la décla sur la reprise de la saison 2020-21 : ça reste flou, nous on veut juste savoir quand rejoueront les Knicks

En marge des Finales NBA, le feuilleton qui va nous occuper pendant toute la fin d’année 2020 concerne la reprise de la prochaine saison. Quand ? Dans quelles conditions ? Voici, rien que pour vous, le bilan des dernières déclarations.

Profitons de voir nos joueurs préférés sur les parquets pendant ces matchs de Finales NBA, parce qu’une fois qu’elles seront terminées, on ne sait pas pendant combien de temps nous ne les verrons plus balle en main. Il est clair que pendant ces longs mois déprimants d’automne et de début d’hiver, même les matchs Kings – Cavaliers de 4h30 du matin nous manqueront. La question de la reprise 2020-21 est logiquement sur toutes les lèvres, et les décisionnaires de la NBA sont au centre de l’attention à chacune de leur déclaration. Nous sommes tous dans l’attente de la moindre information qui permettrait de savoir quand et dans quelles conditions pourrait reprendre la prochaine campagne. Hier, Michele Roberts, la patronne du syndicat des joueurs, a été claire via l’Associated Press : il faut faire le maximum pour éviter une nouvelle bulle.

« Est-ce que je veux une nouvelle bulle ? Pas si je peux l’éviter, ce sont mes ordres de marche : pas si nous pouvons l’éviter. Maintenant, après avoir dit cela, les joueurs veulent s’assurer que nous pouvons à nouveau sauver notre saison. »

Cette position franche semble être partagée par la NBA, et son commissionnaire Adam Silver. Malgré que la situation sanitaire soit compliquée et que l’hypothèse d’une nouvelle bulle ne soit pas exclue à l’heure actuelle, la Ligue souhaite trouver une meilleure solution. Hier, lors de sa conférence annuelle à l’occasion du Game 1 des NBA Finals, Silver s’est d’ailleurs une nouvelle fois exprimé devant les médias au sujet de la date de reprise de la saison 2020-21, comme il l’avait fait la semaine dernière. Et en tout cas, ce qui est certain, c’est qu’Adam n’était pas du genre à spoiler les épisodes de Game of Thrones à ses potes. Parce que pour ne pas trop en dire, il n’en a pas trop dit. Évidemment, vu les circonstances actuelles, il est compliqué pour la NBA de présenter un plan concret pour la reprise. Si l’on en croit son discours, et pour confirmer ce qui avait été annoncé la semaine dernière, la NBA s’orienterait plus vers une reprise au mois de janvier 2021, Noël dans le meilleur des cas. Silver a également ajouté qu’il espérait voir du public assister aux matchs de la saison prochaine, et ce a priori même s’il n’y avait pas de vaccin généralisé. Cela pourrait signifier un nombre réduit de fans dans un premier temps, histoire de respecter la distanciation.

Les journées sont longues, surtout quand on se dit qu’on est en train de vivre les derniers matchs de NBA de l’année 2020. Prenons nos ultimes cafés devant les rencontres des Finales, et patientons en attendant que Tonton Adam nous apporte des bonnes nouvelles.

Sources texte : Associated Press