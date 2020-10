Entre regrets et admiration, Chris Bosh mate aussi les Finales NBA : « J’aurais adoré jouer dans cette équipe du Heat »

Comme tous les drogués de la balle orange, l’ancien All-Star Chris Bosh était aussi devant l’écran lors du Game 1 des Finales NBA opposant son ancienne équipe de Miami aux Lakers de LeBron James. Et quand il voit cette version-là du Heat, il ne peut s’empêcher d’être admiratif, même si les regrets sont inévitables après une fin de carrière brutale.

Un peu moins de cinq ans après sa toute dernière apparition sur les parquets professionnels US, Chris Bosh a toujours des sentiments mitigés quand il se pose devant un match NBA, en particulier un match de Finales, lui qui a connu la joie de remporter deux bagouzes avec le Big Three du Heat lors de la première partie des années 2010. À 36 ans, il serait toujours en âge d’évoluer au plus haut niveau, surtout vu son talent, son style de jeu et son professionnalisme. Mais malheureusement, on connaît tous l’histoire, CB a connu de sérieux problèmes de santé, la présence de caillots sanguins l’obligeant à raccrocher les sneakers bien plus tôt que prévu. Depuis qu’il s’est retiré, Bosh a réussi à passer à autre chose mais évidemment, la passion pour le jeu ne disparaît pas comme ça et il était donc là pour le Game 1 entre les Lakers et le Heat, en compagnie d’un journaliste (à distance). En voyant son ancienne équipe sur la plus grande scène du basket américain, pas mal de souvenirs sont logiquement remontés à la surface et l’ami Chris n’a pas pu s’empêcher de s’imaginer dans la NBA actuelle, et en particulier dans cette version-là du Heat.

« Je les envie. Regardez comme ils sont techniques, la manière dont ils bougent, dont ils shootent, leur capacité à dribbler. J’aurais adoré ça. J’aurais probablement joué au poste 5 dans cette équipe » a déclaré CB via ESPN.

Chris Bosh dans la NBA actuelle ? Wow, il pourrait faire des dégâts. Certes, il serait en fin de carrière mais quand on se souvient du niveau de jeu du gars, on se dit qu’il est presque né trop tôt. Car avec sa mobilité, sa technique, sa polyvalence, sa capacité à scorer dans la raquette tout en pouvant écarter le terrain grâce à son shoot extérieur, CB possédait un sacré répertoire et a joué un rôle très important dans le back-to-back de Miami en 2012 et 2013. Alors oui, il est resté dans l’ombre de LeBron James et Dwyane Wade, il a vu ses stats individuelles baisser mais son profil ainsi que sa personnalité collaient très bien au projet Heatles. L’équipe d’Erik Spoelstra s’est notamment appuyée sur les qualités de Bosh pour jouer small ball avec ce dernier au poste 5, et c’est exactement le type d’intérieur que les franchises NBA apprécient aujourd’hui. Tout cela accentue encore plus les regrets qu’il peut toujours avoir en matant ces Finales 2020, d’autant plus qu’il y a son ancien coéquipier LeBron James sur le terrain.

« Quand LeBron et moi étions ensemble, nos héros étaient MJ et Kobe car ils ont fait preuve d’excellence pendant tellement longtemps. Je pensais qu’on allait faire pareil. Je m’imaginais vraiment sur les parquets à 36 ans, réinventant mon jeu pour m’adapter au style actuel. »

Malgré tout, s’il a encore tendance parfois à s’imaginer sur les parquets, Chris Bosh essaye de percevoir les choses différemment à présent. Car même si c’était vraiment difficile au début étant donné qu’il avait encore quelques belles années à offrir, CB veut vraiment apprécier le jeu. Et avec Bam Adebayo, Jimmy Butler, Tyler Herro et Cie, il y a clairement de quoi kiffer.

Chris Bosh a vu le Heat prendre la fessée lors du Game 1 des Finales NBA face aux Lakers, et espère forcément voir son ancienne franchise redresser la tête dès demain. Avec les bobos et un duo LeBron James – Anthony Davis en mission de l’autre côté, ça s’annonce cependant compliqué. Un petit CB1 ferait en tout cas du bien au Heat.

Source texte : ESPN