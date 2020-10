Les Warriors partagent les premières images du retour de Klay Thompson : un teaser express pour le retour du sniper

Dans la mini-bulle des Warriors, surnommée la Dubble pour l’occasion, Klay Thompson retrouve petit à petit des sensations pour ses premiers entrainements collectifs depuis plusieurs mois. Une reprise en douceur, mais encourageante pour Steve Kerr, qui ne veut prendre aucun risque avec son All-Star.

Quatre secondes. C’est le temps qu’il a fallu pour que la Dub Nation dans son entièreté se retrouve en slip pour fêter le retour de Klay Thompson. C’est une vidéo partagée sur Twitter par le compte officiel des Warriors, qui ont lancé leur mini-camp la semaine dernière, qui a hypé tous les fans de la franchise californienne. Pas de Stephen Curry, ni de Draymond Green à l’horizon, mais un Klay Thompson qui retrouve le chemin de l’entrainement collectif pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire aux Etats-Unis. Individuellement, l’arrière avait évidemment continué son travail de rééducation après sa déchirure au ligament croisé antérieur survenu lors des Finales 2019. Les choses ont l’air de bien avancer pour Klay qui a même participé mardi à ses premiers scrimmages « contrôlés » d’après USA Today. Pas encore de 5 contre 5 à haute intensité donc, mais des progrès encourageants pour les Warriors et Steve Kerr, qui prennent tout leur temps avec l’arrière.

GET UP THEN The Dubble || @NetSuite pic.twitter.com/ztz4vWj8Y2 — Golden State Warriors (@warriors) September 30, 2020

La saison ne devrait pas débuter avant le mois de janvier et rien ne presse. Mais cette vidéo de Klay Thompson nous donne clairement envie de passer en mode hibernation juste après les Finales NBA histoire de nous réveiller en janvier pour retrouver le duo des Splash Brothers en pleine forme. Les appuis et le premier pas ont l’air solides et l’arrière monte même au dunk, sans appréhension apparente alors que bien souvent, les joueurs de retour d’une blessure au genou redoutent l’atterrissage. Pas de soucis pour le sniper donc, qui retrouve rapidement des sensations en bossant beaucoup en un contre un avec son ancien coéquipier et nouvel assistant coach aux Warriors, Leandro Barbosa. Allez, c’est pas grand-chose, mais ça aura au moins le mérite de hyper un peu les fans des Warriors qui doivent bien s’ennuyer cette saison après cinq Finales NBA de suite. Le bon moment pour rappeler également que la Conférence Ouest sera encore plus compétitive la saison prochaine, si si c’est possible.

Allez, petit cadeau pour les supporters des Warriors après une saison galère dans la Baie passés à regarder des highlights de Damion Lee. Un peu de patience, il reste encore quelques mois avant de retrouver le sniper en action.

Source texte : Warriors et USA Today