Les Sixers ont rencontré Doc Rivers : un coach de saison régulière pour passer un cap en Playoffs ?

Les dirigeants de Philly semblaient sur le point de décider entre Tyronn Lue et Mike D’Antoni lorsque Doc Rivers s’est fait virer par les Clippers. Résultat, les Sixers ont maintenant une belle brochette de winners sur leur shortlist et vont devoir faire un choix dans les semaines à venir.

Le feuilleton du coach à Philly continue et on passe maintenant à l’épisode Doc Rivers. Depuis que Brett Brown s’est fait balayer par les Celtics, on lui a gentiment demandé de nettoyer son bureau et de dégager au plus vite. Jusque-là, trois noms se trouvaient tout en haut de la shortlist des Sixers pour le remplacer : Billy Donovan, Tyronn Lue et Mike D’Antoni. Le premier a finalement rejoint Chicago. Le deuxième tenait donc la corde jusqu’à ce que MDA divorce avec les Rockets. Mr. Pringles semblait alors en très bonne voie pour se retrouver sur le banc des Sixers en 2021 et puis Doc Rivers s’est fait virer à son tour. Bref, la chaine alimentaire ou le jeu des chaises musicales, choisissez l’allégorie que vous préférez, toujours est-il que le Doc est maintenant un candidat très sérieux pour le poste de head coach en Pennsylvanie. D’après ESPN, l’ex-technicien (lol) des Chokers s’est entretenu virtuellement avec le GM Elton Brand avant de rencontrer les propriétaires des Sixers à Philadelphie hier. Et pour les décisionnaires de la franchise, le choix final se ferait désormais entre Mike D’Antoni et Doc Rivers.

Bye bye Ty Lue donc, qui serait du coup bien placé pour prendre la place de Rivers sur le banc des Clippers. Un feuilleton on vous dit. Il y a en tout cas un joli challenge du côté de Philly avec des assets intéressantes malgré une saison décevante. Qui reprendra en main le Process ? On risque d’en savoir un peu plus dans les jours ou semaines à venir. En cas de sélection de Rivers, le Doc coacherait la quatrième franchise de sa carrière. Quatre ans à Orlando à partir de 1999 puis neuf chez les Celtics où il a gagné son seul titre NBA en 2008. Il a ensuite pris la tête des Clippers de 2013 à 2020 où il a enchainé de bonnes saisons régulières et surtout plusieurs chokes en Playoffs. Mais à 58 ans, il ne semble pas encore décidé à prendre du repos. Souvent moqué pour ses nombreux échecs avec les Clippers et son manque de réaction lorsque ses équipes sont en difficulté, il reste un coach respecté dans la Ligue, à une victoire de rentrer dans le Top 10 des coachs les plus victorieux de l’histoire en saison régulière. Sauf que si les Sixers changent de coach, c’est pour enfin réussir quelque chose en Playoffs. Et le problème du Doc c’est… qu’il n’a pas réussi en Playoffs depuis une décennie.

Tyronn Lue, Mike D’Antoni et maintenant Doc Rivers, pas sûr que les fans des Sixers soient ravis par les news qui s’enchaînent au sujet du futur coach de la franchise de Philadelphie. Il va en tout cas falloir prendre une décision rapidement pour commencer à travailler avec l’intersaison qui arrive.

Source texte : ESPN