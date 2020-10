Ventes de maillots en NBA : LeBron James au sommet, préparez-vous à voir du numéro 23 en cours d’EPS cette année

La NBA a sorti le classement des joueurs et des équipes ayant vendu le plus de maillots pendant la bulle. Alors, quelles sont les tuniques qui ont eu le plus de succès ces dernières semaines ? Quel maillot a le plus été acheté par les fans pour l’encadrer dans leur chambre, le mettre au fond du placard, ou pour aller tenter des shoots en mode Luka Doncic au playground du coin ?

Jetons d’abord un œil au classement des franchises. Et déjà une petite « surprise » car à la dixième position, on retrouve les Nuggets. Pour expliquer ça, on a longtemps hésité entre deux solutions : un parcours fantastique en Playoffs jusqu’en Finale de Conférence après deux remontées fantastiques OU la présence de Bol Bol dans l’effectif. On a fini par trancher, parce que nous aussi on aime bien le jeune pivot né au Soudan. Dans la suite du classement, on retrouve logiquement des équipes qui ont fait du bruit pendant la bulle : Portland (neuvième), Dallas (septième, coucou Luka) ou encore Toronto (sixième). Quant aux Bucks, ils sont huitièmes après leurs résultats décevants. Mais pas besoin de forcément jouer chez Mickey pour figurer dans le Top 10. La preuve, on a Golden State à la cinquième place, un résultat pas vraiment surprenant car les Warriors possèdent encore une grande fanbase malgré leur saison de transition. Ensuite, on a carrément Chicago sur le podium ! Dans la deuxième partie du Top 10 en janvier dernier, les Bulls ont fait une belle ascension. L’effet Last Dance ? L’effet Billy Donovan ? L’effet Jim Boylen viré ? Un vrai mystère. Juste derrière eux, en quatrième position, on retrouve sans grande surprise la franchise qui possède probablement le plus beau parcours dans cette bulle, le Heat, tandis que le top spot de ce classement des « best-sellers » se joue entre deux franchises légendaires : les Celtics vs les Lakers. Classique. C’est finalement la franchise de Los Angeles qui prend la première place.

👀 the top selling team merchandise on https://t.co/XG3YrTVRLz during NBA Restart! pic.twitter.com/mMeBTmuEBt — NBA Store (@NBASTORE) September 30, 2020

Coté joueurs, on a droit à un joli top 15. On pourra remarquer que l’homme à la barbe, James Harden, n’est pas présent, ni Zion Williamson, qui se fait éjecter du classement (il était quinzième en janvier) au profit de celui qui le devance décidément partout, Ja Morant. Pas trop de surprises dans la liste des plus gros vendeurs par la suite : Nikola Jokic (quatorzième), Russell Westbrook (treizième), Kyrie Irving (douzième), Kemba Walker (onzième), Jimmy Butler (dixième) ou encore Kawhi Leonard (neuvième), qui vient conclure cette bonne saison des Clippers (allez c’est bon, on arrête de les charrier). À la huitième position, c’est le Dame Time de Damian Lillard, alors que les places suivantes sont elles occupées par des joueurs qui n’ont pas participé à la bulle, mais qui restent des grandes stars du game : Kevin Durant (septième) et Stephen Curry (sixième). Au pied du podium, on retrouve deux joueurs qui jouent en vert, mais pas dans la même équipe, à savoir le double MVP Giannis Antetokounmpo (cinquième) et l’ailier des Celtics Jayson Tatum (quatrième). Enfin, dans le Top 3, on a le monosourcil Anthony Davis, tandis que la première place se joue entre deux monstres. Un indice : il y a plus de 14 ans d’écart entre le premier, joueur des Lakers, et le deuxième, membre des Mavericks. Vous l’avez deviné. Gérard Smith LeBron James finit au sommet devant Luka Doncic, qui a ébloui cette bulle – et Reggie Jackson – de son talent. La hype autour du jeune Slovène de 21 ans ne cesse de grandir alors que celle autour du King n’est toujours pas prête à s’effriter.

Niveau vente de maillots, LeBron James monte à nouveau sur le trône, et emmène avec lui sa franchise des Lakers. Pas vraiment surprenant quand vous avez une légende qui joue dans une franchise mythique, franchise qui se retrouve en plus en Finales NBA.

LeBron James leads the top selling jerseys on https://t.co/XG3YrTVRLz during NBA Restart! 👑 pic.twitter.com/gst4NBctpY — NBA Store (@NBASTORE) September 30, 2020

Source texte : NBA.com