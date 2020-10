Dwyane Wade et Shaquille O’Neal parient leurs trophées de MVP des Finales : quelqu’un a prévenu D-Wade qu’il n’en avait qu’un ?

Dwyane Wade et Shaquille O’Neal ont lancé un pari un peu fou : les deux anciens coéquipiers mettent en jeu un trophée de MVP des Finales pour l’ultime série entre les Lakers et le Heat. Certains parient un billet de 5€, au mieux un resto, mais Flash et Shaq ne sont pas de ces gens-là.

Les deux légendes NBA se sont retrouvées virtuellement sur le plateau de NBA TV pour lancer un pari assez fou, inaccessible au commun des mortels. La légende du Heat et le triple champion avec les Lakers mettent en jeu un trophée de MVP des Finales. Si les Floridiens gagnent, Shaq devra laisser un trophée à D-Wade et inversement si les Californiens venaient à l’emporter. Et après la claque du Game 1, on se dit que l’ancien numéro 3 de Miami a peut-être pris un risque inconsidéré. D’autant plus que lui n’a qu’un seul trophée de MVP des Finales dans sa vitrine, acquis lors du premier titre du Heat en 2006, alors que le Shaq possède une belle collection avec trois trophées remportés lors du triplé des Lakers entre 2000 et 2002.

“If the Heat win I’ll give you one of my trophies.” 👀@DwyaneWade and @SHAQ make a friendly wager ahead of the #NBAFinals pic.twitter.com/TL5JCoZYe8 — NBA TV (@NBATV) September 30, 2020

Un pari un peu déséquilibré sur le papier, surtout après le scénario du Game 1, mais D-Wade a encore une fois prouvé sa loyauté infaillible envers la franchise qui l’a drafté en 2003. Shaq n’a lui pas hésité entre le Heat et les Lakers. Pourtant passé par Miami pendant trois saisons et demie où il a notamment accompagné D-Wade lors du titre de 2006, O’Neal est toujours un Purple and Gold dans le cœur. Pivot de Los Angeles entre 1996 et 2004, il a rempli la vitrine en rejoignant la Californie : trois titres NBA avec Kobe, trois fois MVP des Finales donc, une fois MVP de saison régulière, bref pas vraiment besoin d’aller piquer le trophée de Dwyane Wade mais le Shaq est gourmand. On est encore loin du dénouement de ces Finales 2020 mais avec la catastrophe du premier match, la blessure de Goran Dragic et les doutes autour de Bam Adebayo et Jimmy Butler, ça semble mal parti pour l’arrière. Allez, au pire, il pourra toujours se consoler avec ses trois bagues de champion.

Parier un trophée de MVP des Finales et se consoler avec trois bagues de champion NBA, ce n’est pas donné à tout le monde et il y a une bonne poignée d’anciens joueurs qui aimeraient pouvoir se le permettre.

Source texte : NBA TV