Anthony Davis espère jouer 9 autres Finales NBA avec LeBron James : courage BronBron, t’as fait la moitié

Alors qu’il découvre les Finales NBA cette année – oui, on sait, on ne dirait pas -, Anthony Davis prévoit déjà d’y retourner aux cotés de LeBron James pendant dix ans. À ce rythme-là, on aura peut-être la chance de voir BronBron dans la Grande Ligue en même temps que son fils.

Parce qu’il a l’air de s’y sentir un peu comme à la maison, en témoigne sa performance lors du Game 1, AD souhaiterait prendre un abonnement renouvelable chaque année à ces matchs si particuliers que sont les Finales NBA. Selon Chris Haynes de Yahoo Sports, The Brow aurait prévu d’y installer sa tente pour les neuf prochaines années, à une seule condition : que ce soit LeBron qui l’aide à planter les sardines. En même temps, il est clair que s’il y’a bien un joueur qui a la recette pour aller en Finales NBA chaque saison, c’est bien le King, qui dispute actuellement sa dixième série sur le toit de la Ligue en 17 ans de carrière. Anthony Davis raconte qu’en le voyant travailler jour après jour, il comprend pourquoi il est déjà allé se battre à dix reprises pour la couronne. Si, à 35 ans, le Chosen One a encore l’air d’avoir les jambes et les stats de son début de carrière, il faudra peut-être que quelqu’un prenne AD entre quatre yeux pour lui expliquer quelques notions : la retraite, l’âge, le corps humain, tout ça tout ça.

« En voyant le travail et la préparation de LeBron au quotidien, je comprends pourquoi c’est sa dixième apparition en Finales NBA. Il ne s’arrête jamais. J’ai prévu de le suivre pour neuf Finales de plus. On est tous prêts pour ça ! »

C’est audacieux, mais en les voyant évoluer à ce niveau-là, pour leur première saison ensemble, c’est normal de rêver un peu : premiers de la Conférence Ouest, un parcours sans embûche en Playoffs et un statut de grandissime favori en Finales face au Heat, pour l’instant totalement assumé avec une victoire écrasante au premier match (116-98). Au-delà de ses statistiques personnelles, LeBron James est un vrai leader capable de rendre ses coéquipiers meilleurs. Il est clair que depuis qu’Anthony Davis a rejoint les Lakers et marche main dans la main avec LBJ, il a pris une toute autre dimension. Meilleur scoreur de son équipe, AD est clairement l’un des joueurs les plus dominants de la NBA aujourd’hui, et se trouve sans aucun doute dans la meilleure forme de sa carrière. Lieutenant de luxe ? Co-leader ? Pour l’instant, cela a peu d’importance. Avec des statistiques monumentales qui lui laissent entrevoir de plus en plus clairement le titre de MVP des Finales 2020, si Los Angeles était amené à gagner, Tonio a encore de très longues années pour s’imposer comme le véritable patron des parquets, même aux cotés d’une légende.

Si neuf ans supplémentaires peuvent paraître beaucoup, on peut au moins espérer pouvoir voir AD et LeBron faire gagner leur équipe et se chamailler pour les distinctions personnelles pendant encore quelques années. En tout cas, même si un jour le King doit passer le flambeau, il peut être serein, la maison des Purple and Gold est a priori plutôt bien gardée.

Source texte : Yahoo Sports