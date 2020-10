Kevin Durant savait qu’il allait jouer avec Kyrie bien avant l’été 2019 : le duo complotait discrètement depuis plusieurs mois

Kevin Durant a avoué que son association avec Kyrie Irving a bien été réfléchie plusieurs mois à l’avance. L’ailier a notamment évoqué des discussions lors du All-Star Game 2019 à Charlotte alors que Kyrie avait, à l’époque, totalement démenti cette théorie.

Vavane en parlait lorsqu’il est venu se poser à l’Apéro il y a environ un an : le départ des Warriors de Kevin Durant était pressenti autour de la Ligue dès février 2019. Invité sur le podcast de J.J. Redick il y a quelques semaines, l’ailier a confirmé que sa décision de quitter Golden State trottait dans sa tête déjà quelques mois avant la fin de saison 2018-19. Et si les rumeurs autour d’une arrivée chez les Knicks avaient longtemps fait trembler la NBA, KD n’a pas voulu devenir « le sauveur » d’une franchise en piteux état. Mais l’ailier n’est pas parti bien loin puisqu’il a finalement rejoint les voisins de Brooklyn lors de la dernière Free Agency en compagnie de son pote Kyrie Irving. Cette fois, sur son propre podcast The ETCs with Kevin Durant, KD a aussi confirmé que la formation de son duo avec Uncle Drew était prévue depuis bien longtemps. Les deux All-Stars s’appréciaient et parlaient souvent de basket ensemble, et forcément, l’idée de se réunir sous le même maillot a fini par faire son chemin.

« La vidéo du All-Star Game lorsqu’ils nous ont surpris dans le couloir, c’est là que l’idée s’est solidifiée. […] Mais on avait ce genre de conversation tous les jours. Et c’est parti de là, c’était naturel. Il n’y a pas vraiment de moment précis où l’on a pris la décision, c’est juste arrivé. »

L’ailier a quand même pointé le All-Star Weekend 2019 comme moment important dans la formation du duo. À l’époque, une vidéo où l’on voyait KD et Kyrie discuter dans les couloirs du Spectrum Center de Charlotte avait engendré quelques trolls, rumeurs et théories autour d’un éventuel mariage des deux futurs agents libres. Kyrie, déjà pas vraiment au top dans le cœur des fans des Celtics, attrapé en train de préparer sa rupture avec les C’s plusieurs mois à l’avance ? Hors de question. Le meneur avait vite pris la parole pour démonter la rumeur. Comme quoi, les déclarations des joueurs NBA sont toujours à prendre avec des grooosses pincettes. À l’époque, les deux compères avaient réfléchi à leur plan machiavélique pour dominer la NBA et prévoyaient donc déjà de jouer ensemble, sans vraiment savoir où ils allaient se retrouver quelques mois plus tard. C’est finalement Brooklyn qui a décroché le gros lot l’été dernier. Et après une saison de transition pour permettre à KD de se remettre de sa blessure, pas de doute, les Nets et leur duo étoilé sont impatients de retrouver la compétition en 2021.

Nouvelle confidence de KD, qui dévoile tous ses secrets depuis quelques semaines histoire de bien hyper tout le monde avant son retour sur les terrains la saison prochaine. C’est en tout cas une belle preuve qu’il se passe beaucoup de choses loin des caméras et qu’il ne faut pas toujours faire confiance aux déclarations officielles.

Source texte : The ETCs with Kevin Durant via NBC Sports