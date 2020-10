LeBron James a inscrit les Jeux Olympiques dans son agenda 2021 : quelqu’un pour lui prescrire du repos ?

Alors qu’il disputait hier son cinquantième match de Finales NBA en carrière, LeBron James aurait également dans un coin de sa tête l’idée de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, à l’été 2021. Les vacances ? Connait pas.

D’après Basketball News, le numéro 23 des Lakers aurait fait savoir aux dirigeants de USA Basketball son envie de participer aux Jeux Olympiques qui devraient se dérouler l’été prochain dans la capitale japonaise. Une preuve supplémentaire que la sélection a une place privilégiée dans le cœur du quadruple MVP, surtout pour un événement d’une telle ampleur. Ce ne serait en effet pas une première pour le King qui a commencé très tôt sous le maillot de la bannière étoilée. Et même si l’histoire avait plutôt mal débuté avec « seulement » une médaille de bronze à Athènes, la faute à Manu Ginobili entre autres, la suite ressemble plus à BronBron. Lors de ses deux autres participations aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, et de Londres en 2012, Team USA est toujours reparti avec l’or. Eh oui, il n’y a pas qu’en NBA que le Chosen One a un palmarès long comme les bras de Tacko Fall. Après avoir passé son tour en 2016 à Rio, on dirait bien que James rêverait de faire résonner – sans doute pour la dernière fois de sa carrière – l’hymne américain dans le ciel de Tokyo.

Malheureusement, le conditionnel est bien de mise ici. Dans le contexte que l’on connaît, la saison 2020-21 en NBA va être complètement chamboulée. Elle ne devrait pas commencer avant le mois de janvier prochain, et personne n’est aujourd’hui capable de prévoir une date de fin pour cette prochaine campagne. Cerise sur le cheesecake, Adam Silver a d’ores et déjà annoncé qu’il ferait le maximum pour que les 82 matchs de saison régulière puissent avoir lieu. Ainsi, pas besoin d’avoir fait Maths Sup’ pour comprendre que les Playoffs risquent d’empiéter fortement sur la campagne olympique qui n’est pas non plus totalement sûre d’avoir lieu. On a donc plus de chances de voir les joueurs américains des pires franchises de la saison ou de G League porter le maillot de Team USA que de voir le King. A moins que le commissionnaire ne fasse le forcing pour prévoir une trêve olympique au milieu de la saison pour permettre à tous les internationaux de représenter leur pays comme ça peut être le cas en WNBA par exemple. Et puis si ce n’est pas le cas, BronBron doit quand même le prendre du bon côté : jouer moins de 100 matchs par an, c’est bien aussi ! Surtout à 35 piges.

Malgré sa bonne volonté, LeBron James n’a aucune certitude de pouvoir compléter son palmarès en sélection à Tokyo. Ce qui est sûr, c’est que s’il avait la possibilité de se cloner, il le ferait sans hésiter. Vous imaginez, une armée de cyborgs aux JO ?

Source texte : Basketball News