Aujourd’hui on passe clairement aux choses sérieuses. A San Juan ce soir, et auparavant à Valence, Athènes ou Riga, les demi-finales des TQO vont battre leur plein à partir de 14h30, et ainsi couper la poire en deux. Huit équipes en finale, huit équipes éliminées, “attention chérie ça va trancher”.

Le programme complet des demi-finales

14h30 : Brésil – Philippines (Riga)

Brésil – Philippines (Riga) 16h30 : Slovénie – Grèce (Grèce)

Slovénie – Grèce (Grèce) 17h30 : Bahamas – Liban (Valence)

Bahamas – Liban (Valence) 18h : Lettonie – Cameroun (Riga)

Lettonie – Cameroun (Riga) 20h : Croatie – République Dominicaine (Grèce)

Croatie – République Dominicaine (Grèce) 20h30 : Espagne – Finlande (Valence)

Espagne – Finlande (Valence) 22h : Lituanie – Italie (San Juan)

Lituanie – Italie (San Juan) 1h : Porto Rico – Mexique (San Juan)

Débuts 14h30, fin prévue aux alentours de 3h du matin. Entre les deux un petit match de l’Équipe de France face aux champions du monde en titre, puis les débuts en Summer League de Tidjane Salaün ou Bronny James. définitivement la période la plus sympa (et bizarre) de l’année. Pour le TQO ? On commence en douceur avec des Philippins qui voudront se faire la peau de Bruno Caboclo, puis on basculera à 16h30 avec LE choc de ce TQO entre la Slovénie et la Grèce.

Le Bahamas doit assurer contre le Liban, pareil pour la Lettonie face au Cameroun, puis la Croatie et l’Espagne seront elles aussi favorites contre la République Dominicaine et la Finlande. On terminera ensuite en fin de soirée, avec un autre très gros choc européen entre la Lituanie et l’Italie, avant de finir le programme pépère avec un match caribéen entre Porto Rico et le Mexique. Fatigué, mais content.

Le programme des finales, demain