Bien sûr qu’après le gros coup d’éclat face à la Turquie, on n’a qu’une hâte, c’est de retrouver notre Équipe de France. Eh bien ils seront de retour, dès ce samedi à 16h30 ! La France affronte l’Allemagne, championne du monde en titre, rien que ça.

Après avoir martyrisé ces pauvres Turcs, on se disait quelque chose du genre “Mais enfin, donnez quelque chose de sérieux à manger à nos gars”. Nous voilà servis, puisque ce ne sont ni plus ni moins que les champions du monde en titre qui se présentent sur la route de la prépa aux Jeux olympiques. Le groupe mené par Dennis Schroder et les frères Wagner a tout d’effrayant, surtout quand on a vu la déconvenue française à la dernière Coupe du monde. Attention cela dit, on pourrait considérer qu’il y a eu une inversion des rapports de force en Europe depuis le mois de septembre tant la seule présence de Victor Wembanyama change… à peu prêt tout.

La France a brillamment entamé sa saison de basket internationale samedi soir, tandis que l’Allemagne n’a pas encore commencé. Sur le papier, on peut considérer que les deux meilleurs joueurs de la rencontre sont Français. Après leurs grosses saisons NBA, Victor Wembanyama et Rudy Gobert sont enfin associés ensemble et représentent l’une des raquettes défensives les plus terrifiantes que l’on n’ait jamais vu. A l’INSEP pour se préparer aux échéances à venir, les quelques images du duo d’intérieurs que l’on a vu passer font grandement monter l’enthousiasme avant les choses sérieuses. Oui, Victor et Rudy vont batailler pour la considération de meilleure raquette de ces Jeux olympiques, à coups de gros contres et d’alley-oops dans la gueule.

Premier entraînement de la journée et Gobzilla casse déjà des paniers 😤#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/SmQIV7euBx

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 5, 2024

Mais ce statut, il va falloir le prouver dès aujourd’hui. En face, les Allemands sont les derniers à avoir fait tomber les États-Unis en match à élimination directe, ils sont parfaitement rôdés et reviennent pour Paris avec un groupe inchangé par rapport à la Coupe du monde. Ils le savent mieux que quiconque : on ne gagne pas parce qu’on est fort, on est fort parce qu’on gagne.

La prépa aux JO 2024 devient donc sérieuse cet après-midi pour les Français. Premier gros test, dernier match avec le groupe à 16 joueurs, qu’est-ce qu’elle va être cruciale cette rencontre. Rendez-vous dès 16h30 pour un rendez-vous… complètement immanquable !