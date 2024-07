Nous y voilà donc, enfin, ou plutôt déjà. C’est l’opposition que beaucoup voyaient inexorablement arriver une fois que les compositions des Tournois de Qualification Olympique ont été dévoilés. Grèce – Slovénie, le duel entre les deux plus grosses méga stars NBA de ces TQO arrive, et c’est ce samedi à 16h30 !

Match monumental ce samedi soir : Grèce vs Slovénie ! 🔥

Le vainqueur se rapprochera d’une place pour les JO de Paris 2024.

Giannis vs Luka, let’s GO. pic.twitter.com/mIKXuiNtBz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 4, 2024

On savait que le TQO d’Athènes, à un moment ou à un autre, en arriverait là. Même si on s’attendait plus à voir ça en finale. Car Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic n’allaient pas laisser passer une opportunité de se rendre aux Jeux olympiques de Paris 2024. L’un est en maîtrise totale, au point qu’il n’a même pas eu à jouer le dernier match des poules face à l’Égypte. Fort d’une performance retentissante à plus de 30 points où il n’a pas raté le moindre tir, Giannis Antetokounmpo peut se reposer sur son collectif. C’est notamment pratique d’avoir le passeur le plus prolifique de l’histoire de l’EuroLeague dans ses rangs quand on est une menace de alley-oop colossale. Nick Calathes, qui était arrivé à égalité avec… Giannis Antetokounmpo au trophée NBA de Rookie de l’année en 2014, fait en effet un bien fou au collectif grec.

Pour Luka Doncic, c’est plus poussif. Il y a par exemple eu cette défaite contre la Croatie, qui a empêché les Slovènes de prendre la tête de leur groupe. Du triple-double à foison, certes, mais aussi des performances au tir complètement affreuses. Un 0/9 de loin par ici, un 9/25 au global par là, Luka n’est pas encore complètement remis des Finales NBA et d’une saison harassante, ça se sent et ça se comprend. Entouré par les habituels Vlatko Cancar et autres Prepelic (ce bon vieux Prepelic), Luka a quand même réussi à se hisser en demi-finales du TQO en triomphant de la Nouvelle-Zélande. Maintenant face à l’escouade de Vassilis Spanoulis, il va falloir être plus efficace dans le jeu pour les Slovènes. Attention à la sanction dans le cas contraire.

Dans cette demi-finale de TQO qui ressemble plus à un quart de finale de Jeux olympiques qu’à autre chose, il n’y aura pas de merci. Ce sont soit les frères Antetokounmpo, soit Luka Doncic et les siens qui retrouveront le vainqueur de Croatie – République Dominicaine en Finale du Tournoi. Accrochez vos ceintures, ce match pourrait bien rester dans les mémoires, ça se voit à des kilomètres.

Le programme complet des demi-finales du TQO, samedi 🔽🔽🔽🔽🔽

14h30 : Brésil – Philippines

16h30 : Slovénie – Grèce

17h30 : Bahamas – Liban

18h : Lettonie – Cameroun

20h : Croatie – République Dominicaine

20h30 : Espagne – Finlande

22h : Lituanie – Italie

1h : Porto Rico -… pic.twitter.com/m05vGY8gvV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 5, 2024