C’est l’autre grosse affiche de ces demi-finales du TQO. De l’autre côté de la planète par rapport au clash Grèce – Slovénie à Athènes, le choc entre Lituanie et Italie à San Juan n’en sera pas moins passionnant à suivre ce samedi à 22h !

Vous reprendrez bien un peu de basket international ? En même temps, en ce moment vous avez pas vraiment le choix. On arrive au bout de l’aventure des TQO, et à Porto Rico, on a le droit à une belle affiche européenne. D’un côté la Lituanie qui a bien déroulé derrière un gros Domantas Sabonis, et de l’autre l’Italie de Danilo Gallinari, un peu plus embêtée. Après la victoire des Italiens de plus de 60 points face à Bahreïn, les potes porto ricains de Jose Alvarado ont joué un vilain tour à Nicolo Melli et consorts en phase de poules, empêchant les Transalpins de prendre la tête de leur groupe. Un résultat bien décevant pour les Nico Mannion et autres Guglielmo Caruso. Ainsi, le choc entre Italie et Lituanie qu’on attendait plutôt en Finale se déroulera en demis.

Les Lituaniens, de leur côté, n’ont pas connu trop de déboires. Domas ne peut pas compter sur son compère de raquette national Jonas Valanciunas mais réussit à performer sans pour autant prendre trop de place dans le collectif des Baltes. Au deuxième match, on a une victoire maîtrisée face aux Mexicains derrière 21 points en 21 minutes de Marius Grigonis. Vous imaginez s’il avait joué 200 minutes ? Comment ça on a déjà fait cette blague ? Quoi qu’il en soit, le premier match fut plus accroché contre les Ivoiriens, mais les potes de Domantas s’en sont sortis (97-93). Ils se présentent maintenant en demis face à l’Italie avec un poil plus de garanties, notamment en défense. Le match promet quoi qu’il arrive d’être intéressant, les rencontres à enjeu entre cadors européens décevant rarement.

🇱🇹 Sabonis: big player, big finish! 💪 #FIBAOQT pic.twitter.com/ywcST7Yl4M

— FIBA (@FIBA) July 3, 2024

On se retrouve donc ce soir à 22h pour le clash Lituanie – Italie. Domantas Sabonis et Danilo Gallinari, une seule des deux légendes FIBA aura l’occasion d’affronter le vainqueur de Porto Rico – Mexique pour aller chercher un billet pour Paris 2024 !