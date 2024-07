Cet après-midi on s’est posé un peu devant du basket, pour patienter avant le match de l’Équipe de France prévu ce soir. Petit TQO des familles, pour savoir qui seront les 4 heureux élus pour les Jeux olympiques, et après une belle première journée hier… énorme surprise aujourd’hui. De qui parle-t-on ? Saute une ligne, et lis la suite.

Hier la Croatie avait battu la Slovénie de Luka Doncic, occasionnant une première surprise dans ce TQO du Pirée. Un Ivica Zubac solide, son back-up également, un Filipovic qui snipe, Dario Saric en triple-double, bref des Croates bien équipés et qui mettaient alors un pied et demi en demi-finale de ce TQO.

Cet après-midi ? Les compatriotes de Luka Modric ne s’attendaient probablement pas à perdre face à la… Nouvelle-Zélande, oui, des joueurs qui font le haka sur un parquet.

Le dénommé Shea Ili en a collé 18, Corey Webster en a rajouté 21 et au final c’est un vrai match de trainards que les néozaides ont remporté, face à des Croates portés par un gigantesque Ivica Zubac (29 points et 16 rebonds), des Croates qui ont longtemps mené mais qui ont pris le drop de trop comme dirait l’autre.

La résultante de ce beau bazar ? C’est que les Croates sont à 1-1, la Nouvelle-Zélande à 1-0 et la Slovénie à 0-1. Vous nous voyez venir ? Et oui les amis, demain Luka Doncic et les Slovènes affrontent la Nouvelle-Zélande, et on devrait donc sortir les calculettes, avec la seule garantie que pour ne pas finir derniers, la Slovénie devra gagner dans les grandes largeurs. Dix matchs joués à peine, et ce TQO nous fait déjà transpirer…