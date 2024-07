Coach prometteur mais inexpérimenté, le nouveau entraîneur des Lakers J.J. Redick va être accompagné par deux assistants qui ont de la bouteille en NBA : Scott Brooks et Nate McMillan.

On se demandait qui allait former le staff des Lakers pour la première saison de J.J. Redick sur le banc de Los Angeles. On en sait un peu plus désormais.

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, c’est donc Scott Brooks et Nate McMillan qui viennent de s’engager dans la franchise pourpre et or.

Et allez, deux légendes aux côtés de JJ Redick ! https://t.co/KU3SX8rybV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2024

Ce ne sont pas forcément des génies du coaching, mais au moins ils ont de l’expérience.

Nate McMillan a passé presque 25 ans sur les bancs NBA, en tant qu’assistant ou head coach. Il était entraîneur en chef chez les Seattle SuperSonics (2000-05), les Portland Trail Blazers (2005-12), les Indiana Pacers (2016-20) et dernièrement les Atlanta Hawks (2021-23).

Quant à Scott Brooks, il était assistant pendant cinq ans (2003-08) avant de prendre les rênes du Oklahoma City Thunder où il a été Coach de l’Année en 2010. C’est lui qui était sur le banc d’OKC quand Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden ont joué les Finales NBA en 2012. Viré par le Thunder en 2015, Brooks a ensuite coaché les Washington Wizards de 2016 à 2021. Ces trois dernières années, il était assistant à Portland.

__________

Source texte : ESPN