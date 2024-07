Alors que son père LeBron James vient tout juste de prolonger pour 104 millions de dollars sur deux ans avec les Lakers, Bronny James a lui signé son contrat rookie aujourd’hui.

On savait que Bronny était sur le point de signer un contrat garanti sur plusieurs années avec les Lakers. Cela vient tout juste de se confirmer. Le montant du deal ? 7,9 millions de dollars sur 4 ans, avec une team option sur la dernière année.

C’est Shams Charania de The Athletic qui a annoncé la nouvelle. Bobby Marks d’ESPN précise que ce contrat s’inscrit à l’intérieur de la “Second Round Pick Exception”, tout juste instaurée dans le nouveau CBA et qui permet aux équipes de signer des choix de second tour avec un contrat standard/garanti de plusieurs années sans devoir tenir compte de leur situation salariale.

Bronny James has signed his rookie contract with the Lakers, per sources: Four years and $7.9 million. Team option in fourth season. https://t.co/NcgV8tgpnW

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 3, 2024

Pour un 55e choix de draft, c’est un gros deal, les joueurs sélectionnés à cette place étant habituellement signés à travers des contrats non garantis (ou partiellement garantis) ou des two-way contracts. Mais évidemment, Bronny James n’est pas un 55e choix comme un autre.

À travers cette signature et celle de son daron LeBron aujourd’hui, les comptes sont plus ou moins fixés chez les Lakers pour la saison prochaine. Avec environ 190 millions de dollars de masse salariale, la franchise de Los Angeles flirte actuellement avec le “second apron”, qui limite fortement les équipes NBA les plus dépensières.

__________

Source texte : Shams Charania / ESPN

The Bronny James contract is the standard second round pick exception.

$1,157,143

$1,955,377

$2,296,271

$2,486,995 (team)

It’s the same length in years that three picks in the 50’s signed for last year.

The second round pick exception does not apply against the cap until… https://t.co/i7NornnUth

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) July 3, 2024