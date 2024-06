C’est désormais officiel : J.J. Redick est le nouveau coach des Los Angeles Lakers. L’ancien sniper et personnalité médiatique a convaincu le président Rob Pelinka à travers sa vision et son projet pour la franchise californienne. Un projet dans lequel Anthony Davis est logiquement le point central, mais qui contient aussi d’autres aspects importants.

L’implication d’Anthony Davis

Ce n’est un secret pour personne : Anthony Davis est l’un des meilleurs two-way players de la NBA actuelle. Sa polyvalence défensive, associée à sa capacité à tourner en 25 points – 12 rebonds tous les soirs, fait d’AD un pilier des Lakers. Mais malgré tout son talent et son impact sur le terrain, il arrive que Davis connaisse des “matchs sans” en attaque, ou du moins des périodes pendant les matchs où il ne pèse pas autant qu’on voudrait. Manque d’agressivité ? Ou plutôt pas assez impliqué ? Probablement un peu des deux. “Parfois on ne sait pas quoi faire en attaque” avait notamment déclaré Davis en plein premier tour de Playoffs il y a quelques semaines.

J.J. Redick compte bien remédier à tout ça.

Maximiser Anthony Davis, actuellement en plein prime à 31 ans, est LA priorité des Lakers. La franchise californienne voulait un coach capable de proposer une vision concrète pour remplir cette mission. Avec Redick, les Lakers pensent avoir un entraîneur qui peut tirer le meilleur d’AD des deux côtés du terrain. Si l’on en croit The Athletic, J.J. a notamment pour projet de mieux impliquer Davis en attaque, surtout dans les fins de match. Il sera intéressant de voir comment ça peut se traduire, les intérieurs ayant parfois plus de mal à s’illustrer dans le money-time sachant qu’ils ont moins le ballon dans les mains que les extérieurs.

On a le sentiment que Redick veut mieux profiter de la polyvalence qu’apporte AD. Cette polyvalence est évidente en défense mais peut aussi se manifester en attaque. Davis reste par exemple sur sa deuxième meilleure saison en carrière à la passe (3,5 assists par soir), et on rappelle qu’il possède un passé de meneur au lycée.

Cette vision que possède J.J. Redick pour AD, elle a été validée par le principal intéressé, les deux échangeant par téléphone avant l’officialisation de la venue de Redick. Anthony Davis a été un point central dans le processus de recherche de coach, à voir désormais comment le duo va travailler ensemble.

JJ Redick plans to focus on leveraging AD particularly in late game situations, and reducing LeBron's ball-handling duties to keep him fresh for playoffs

Anthony Davis was involved in the hiring process and was supportive of Redick

Redick will look to develop Austin…

— Lakers All Day Everyday (@LADEig) June 20, 2024

Du jeu sans ballon pour LeBron ?

LeBron James va avoir 40 balais fin décembre. Alors même s’il évolue toujours à un niveau All-NBA avec plus de 25 points, 7 rebonds et 8 passes par match cette saison, ça ne lui ferait pas de mal de devoir gérer moins de responsabilités. Cela passe probablement par un Anthony Davis mieux impliqué en attaque (comme indiqué juste au-dessus), mais sans doute aussi par un LeBron qui porte moins la balle possession après possession.

C’est en tout cas le projet de Redick d’après The Athletic : plus de jeu sans ballon pour James afin qu’il soit dans la meilleure forme possible une fois arrivé en Playoffs.

Ce n’est pas la première fois que l’idée de faire jouer LeBron sans ballon fait surface. C’est un thème qui est ressorti à plusieurs reprises ces dernières années, sans pour autant que ça se manifeste sur le terrain. C’est une chose d’imaginer James sans ballon, c’en est une autre de le mettre en pratique. Parce que LeBron avec la gonfle dans les mains, c’est son mode “par défaut”, mode sur lequel James finit toujours par revenir. James possédait un usage rate de 29% cette saison, ce qui est légèrement plus faible que sa moyenne en carrière (31,5%) mais ça reste élevé, surtout à 39 ans. Changer ses habitudes si tard dans sa carrière est forcément difficile, et ça l’est encore plus quand il faut faire confiance à des coéquipiers moins doués au playmaking.

Cela nous amène à la question suivante : si LeBron doit jouer plus sans ballon, qui est prêt à tenir la balle plus souvent ?

On imagine qu’Austin Reaves fait partie de l’équation, lui qui reste sur une saison à 16 points et 5,5 passes de moyenne. Probablement qu’il aura plus de responsabilités au sein de l’attaque des Lakers, au scoring comme au playmaking. On verra aussi ce qu’il se passe avec le meneur D’Angelo Russell, qui possède une player option et peut donc devenir agent libre cet été. Les Lakers pourraient aussi être actifs sur le marché des transferts pour obtenir un guard dynamique apportant du soutien à James dans le playmaking. À surveiller.

@KingJames on Austin Reaves: "Last year in the Memphis series, AR gained a lot of trust from me. But also I trusted him to make the plays."

Watch Episode 2 with LeBron and @jj_redick: https://t.co/HlorOSZV7n pic.twitter.com/5o0jMgXsYu

— Mind the Game (@mindthegamepod) March 28, 2024

Le développement des jeunes

Depuis le début du processus de recherche de coach, les dirigeants des Lakers mettent l’accent sur la nécessité de développer les jeunes. De Rui Hachimura à Austin Reaves en passant par Max Christie et les futurs joueurs draftés, J.J. Redick semble avoir convaincu le management de Los Angeles sur sa capacité à faire progresser ces gars-là pour le court terme mais aussi le long terme. C’est un aspect particulièrement important dans une NBA où associer des stars risque de devenir de plus en plus difficile avec le nouveau CBA.

“Les Lakers veulent mettre en place un programme pour développer leurs joueurs, faire progresser les jeunes, et mettre en place un système pour garder sur le long terme les joueurs draftés. La NBA a changé par rapport à la manière dont les équipes sont construites. Les Lakers voient J.J. Redick comme quelqu’un qui peut cocher toutes ces cases.” – Adrian Wojnarowski, ESPN

Ancien joueur de Mike Krzyzewski (légende du coaching à l’université de Duke), Redick a sans doute beaucoup appris de Coach K dans la manière d’aborder des jeunes joueurs afin d’en tirer le meilleur. Il pourra aussi puiser dans son expérience personnelle de joueur NBA, lui qui a eu besoin de plusieurs saisons en début de carrière pour se faire une place chez les grands.

Si J.J. Redick n’a jamais entraîné en NBA et qu’il est à peine plus âgé que LeBron James, le nouveau coach des Lakers est perçu à Los Angeles comme un coach à la vision innovante. Un coach déjà très au point tactiquement, mais surtout capable de se connecter à la fois avec les stars du groupe qu’avec les jeunots évoluant dans l’ombre.

Reporting on the JJ Redick hiring in LA

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 20, 2024

Pour mettre en place son projet, J.J. Redick devrait être accompagné d’assistants expérimentés et aura probablement besoin de l’aide de Rob Pelinka pour monter un effectif plus compétent que celui actuel. Mais les Lakers croient vraiment en Redick pour être l’homme de la situation à Los Angeles dans les années à venir.

Sources texte : The Athletic / ESPN