Quel staff pour J.J. Redick aux Lakers ?

Près de deux mois après le limogeage en règle de Darvin Ham et tous les rebondissement auxquels on a eu droit, c’est finalement J.J. Redick qui va grimper sur le banc des Lakers pour les 4 prochaines années. J.J. Redick va désormais devoir constituer son staff pour la saison à venir.

Après quinze ans de NBA, un grand succès dans sa reconversion en consultant/podcasteur, J.J. Redick va pour la première fois s’essayer au rôle de coach professionnel, et il commence directement en NBA avec les Lakers de Los Angeles. Pour l’assister, quelques noms sortent du chapeau, sans que rien ne soit officiel à l’instant T. L’ancien assistant des Blazers (coach des Wizards mais aussi du Thunder) Scott Brooks est un nom avancé par The Athletic, tout comme Rajon Rondo, déjà passé par la franchise californienne. Pareil pour Jared Dudley, champion NBA 2020 avec les Purple and Gold et actuellement assistant pour les Mavericks. Après la signature de son contrat pour environ huit millions de dollars l’année sur quatre saisons, JJ Redick va donc pouvoir diriger la tactique des Lakers pour les probables dernières années de LeBron James en NBA. Et malgré l’issue finalement positive pour l’ancien de Duke, l’ami Jean-Jacques a bien failli ne jamais voir la couleur du banc des Lakers.

ESPN Sources: JJ Redick has agreed on a four-year contract to become the next coach of the Los Angeles Lakers. Rob Pelinka offered job this morning and Redick’s started working on a staff to surround himself with experience. pic.twitter.com/G66eVFRALp

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 20, 2024

Après un premier entretien de deux heures avec Rob Pelinka, general manager des Lakers qui avait eu lieu le 13 mai, il avait fallu attendre jusqu’au 15 juin pour que JJ se rende dans les quartiers des Lakers et rencontre le clan Buss, propriétaires de la franchise californienne. Entretemps, les pistes James Borrego (interviewé le 15 et le 20 mai) et Dan Hurley (auquel un contrat de six ans pour 70 millions de dollars fut offert, avant qu’il ne choisisse finalement de rester à UConn) sont tombées à l’eau, et les entretiens à distance avec David Adelman des Nuggets, Sam Cassell des Celtics, Micah Nori des Wolves et Chris Quinn du Heat n’ont rien donné. Toujours d’après The Athletic, J.J. Redick a impressionné lors de ses entretiens, et a notamment pu parler de sa future philosophie de jeu, laissant retranscrire sa passion pour le jeu et son profil de gros bosseur.

Apparemment, l’un des principaux axes sur lequel l’ancien shooteur a insisté a été le rôle d’Anthony Davis, à qui il a pu téléphoner ce samedi et qui avec d’autres joueurs clés a probablement bien soutenu la candidature de Redick dans l’ombre. L’idée serait notamment de plus se reposer sur l’intérieur dans les derniers moments des matchs ainsi que d’alléger le rôle de LeBron James balle en main, histoire de pouvoir disposer du King à 100% une fois la post-season arrivée. Une attaque qui se base beaucoup sur Austin Reaves, le profil de Rui Hachimura, de Max Christie et des futurs draftés à bien développer, voilà déjà les idées à travailler consciencieusement pour la saison prochaine à LA. Il va donc falloir que Redick prouve sa valeur à travers sa première saison dans son contrôle du vestiaire, ce qui sera peut-être un challenge étant donné son manque d’expérience en coaching.

JJ a certes eu des entretiens avec les Raptors et les Hornets en 2023, il n’a jamais coaché une équipe pro, sauf si on considère l’équipe de son jeune fils comme professionnelle. Conscient de cet aspect de sa candidature, il est néanmoins déterminé à l’idée de faire fonctionner cette transition brusque. L’idée, c’est d’apporter de la stabilité sur le banc des Lakers. Depuis le départ de Phil Jackson en 2011, les Lakers ont connu huit coachs différents. La patience n’est pas forcément de mise quand on est coach dans la franchise pourpre et or, même si on a déjà gagné un titre.

Et justement, Redick évoque apparemment à la franchise californienne un Pat Riley de la belle époque. Quand bien même Riley avait fait deux saisons d’assistant sur le banc avant de passer à l’échelon supérieur, il y a des éléments de comparaison intéressants, notamment dans la rapidité de la transition entre le poste de joueur et de head coach. Les Lakers tiennent à mettre en place un profil capable de définir une nouvelle culture, à la Erik Spoelstra. Avec la Draft à venir et la free agency où le futur de LeBron James sera décidé, les premiers jours de Redick sur le banc de Los Angeles seront déjà déterminants pour le futur à court et moyen terme des Lakers.

JJ Redick has agreed to a four-year contract to become the Lakers next HC, per @wojespn pic.twitter.com/r8bQXTxyAq

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 20, 2024

Source texte : The Athletic