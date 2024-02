En marge du All-Star Game 2024, LeBron James s’est exprimé sur différents sujets du côté d’Indianapolis : son futur aux Lakers, sa fin de carrière, et aussi Paris 2024. Le King a confirmé son engagement envers Team USA en vue d’une participation aux Jeux Olympiques.

“À l’heure actuelle, je suis suffisamment en bonne santé pour y participer. Je reste engagé (envers Team USA)”.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont dans un peu plus de cinq mois, et beaucoup de choses peuvent se passer d’ici là. Mais si LeBron James est en bonne santé au mois de juillet, il sera bien de la partie pour défendre les couleurs des States cet été. C’est ce qu’il a déclaré en conférence de presse du côté d’Indianapolis hier.

LeBron James still committed to Paris Olympics, but health remains the big key https://t.co/2jdEoLkTsS

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) February 19, 2024

En septembre dernier, on apprenait que LeBron James envisageait une quatrième participation aux Jeux Olympiques, un peu en mode “Last Dance”. L’échec de Team USA au Mondial 2023 et surtout l’envie de jouer aux côtés de Stephen Curry, Kevin Durant et Cie ont titillé le King, lui qui pourtant possède déjà deux médailles d’or olympiques autour du cou.

Nous sommes aujourd’hui en février et l’engagement de LeBron est toujours là.

“Si je m’engage avec Team USA, et je le suis, alors je vais tout donner physiquement et mentalement pour l’équipe, pour représenter notre pays avec le plus de respect possible et aller jouer.” – LeBron James

Reste à voir comment la saison NBA va se terminer pour le King. Car c’est bien ça qui pourrait déterminer le statut de James pour les JO. Même s’il reste un cyborg, n’oublions pas qu’il a 39 ans et beaucoup – beaucoup – de kilomètres au compteur. LeBron n’est pas à l’abri d’une blessure et comme il l’indique : “la santé est la chose la plus importante pour moi”.

Son premier objectif aujourd’hui est d’emmener les Lakers le plus haut possible, alors qu’il reste une trentaine de matchs en saison régulière. Une élimination prématurée de Los Angeles augmenterait logiquement les chances de LeBron d’enfiler le maillot américain à Lille et Paris dans quelques mois, tandis qu’un long parcours en Playoffs – peu probable au vu du classement actuel – pourrait remettre en question son engagement.

En attendant, nous on va croiser les doigts bien fort pour qu’il évite tout bobo pouvant remettre en question sa participation.

