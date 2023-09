Il y a quelques jours, LeBron James avait lâché un petit teaser concernant une potentielle participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sous les couleurs de Team USA. Visiblement, il était sérieux. Selon des sources proches du dossier, le King compte bien faire le déplacement en France dans un an pour remporter une dernière médaille d’or !

C’est l’insider Shams Charania qui a balancé la bombinette ce lundi, en compagnie de son collègue de The Athletic Joe Vardon : à un an des Jeux Olympiques de Paris 2024, LeBron James serait prêt à s’engager avec Team USA pour participer aux JO pour la quatrième fois de sa carrière, le tout à quasiment 40 ans.

Preuve de ses intentions, le King aurait contacté plusieurs stars pour l’accompagner à Paname l’été prochain dans le but de ramener l’or au pays de l’Oncle Sam. Parmi elles ? Stephen Curry et Kevin Durant notamment, mais aussi ses copains Anthony Davis et Draymond Green, sans oublier Jayson Tatum. D’après The Athletic, tous ces gars-là seraient prêts à s’engager aux côtés de LeBron.

D’autres grands noms comme Devin Booker, Damian Lillard, Kyrie Irving et De’Aaron Fox semblent également intéressés pour venir à Paris.

Sources: LeBron James wants to represent Team USA at 2024 Paris Olympics and is spearheading group of future Hall of Famers – including Stephen Curry, Kevin Durant – prepared to commit.

Full details with @joevardon at @TheAthletic: https://t.co/r2XGO3E2TO

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 11, 2023

Vous l’avez compris, Team USA risque de débarquer avec l’artillerie lourde à Paname (et Lille aussi, ne l’oublions pas…) dans un an, histoire de remettre les pendules à l’heure après le nouvel échec à la Coupe du Monde 2023.

Si l’on en croit les sources de The Athletic, la volonté du King de participer à ces JO n’est cependant pas liée directement à la mauvaise performance des Etats-Unis au dernier Mondial. James voudrait surtout connaître une ultime expérience avec Team USA, en mode “last dance”, aux côtés de Kevin Durant et Stephen Curry (entre autres).

Ils sont comme ça là chez Team USA 😭😭😭pic.twitter.com/QhYHOQFxfo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 11, 2023

Bien évidemment, beaucoup de choses peuvent se passer en un an, et rien n’assure – à l’heure de ces lignes – la présence de LeBron ou des autres stars à Paris en 2024. Des joueurs qui s’engagent pour finalement se retirer parce qu’ils ont un mariage à organiser ou un anniversaire à célébrer, on l’a déjà vu par le passé avec Team USA.

Une chose semble néanmoins certaine : les Etats-Unis débarqueront en France avec une équipe autrement plus redoutable que celle qui s’est plantée à la Coupe du Monde 2023. Et c’est pas pour nous déplaire.

__________

Source texte : The Athletic

LeCaméra 💀💀💀

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 11, 2023