À quelques semaines de la reprise du Championnat de France de basket, tour d’horizon maison des 18 équipes qui s’affronteront lors de la saison 2023-24. Au menu du jour, le CSP Limoges. Les “À jamais les premiers” du basket français ont un seul objectif : jouer au basket, et éviter une nouvelle saison cauchemar.

Comment décrire Limoges ? C’est assurément un club historique, peut-être LE club le plus emblématique du championnat de France de basketball. Premier club tricolore à remporter la “vraie” Coupe d’Europe (actuelle EuroLeague), le Cercle Saint-Pierre a posé énormément de premières pierres dans l’histoire de la balle orange hexagonale. Pourtant, du côté de Limoges, la saison passée… rien ne s’est terminé comme prévu. Avalanche de défaites en championnat sur la fin de saison, bilan catastrophique en Basketball Champions League.

Pire, trou important dans les finances du clubie… rn de très bon à l’aube d’une saison à trois descentes. Il était donc très important de tout changer (ou presque), non seulement pour se rassurer soi-même mais également pour rassurer tout l’écosystème autour du club : sponsors, médias, supporters. Une base saine pour des résultats sains, en somme.

Les résultats de la saison dernière

Championnat de France : 14e

Coupe de France : 8es de finale, défaite face à la JL Bourg

Basketball Champions League : 4e de groupe lors du Top 16

Les départs :

Desi Rodriguez (Nanterre)

Bryce Jones (Cluj)

Mohamed Sidibe (Andrézieux)

Kenny Kadji (sans club)

Tomas Kyzlink (sans club)

Hugo Desseignet (Loon-Plage)

Jayvon Graves (Ludwigsbourg)

Wilfried Yeguete (Le Mans)

Marek Klassen (Karditsa)

Massimo Cancellieri (coach, Strasbourg)

Les arrivées

Kameron McGusty (Plaisance)

Kristian Doolittle (Bayamon)

Lucas Beaufort (Strasbourg)

Nemanja Nedadic (Rio Breogan)

Alexandre Chassang (JL Bourg)

Oluwasimisola Shittu (G League)

Tyree Appleby (Wake Forest, NCAA)

Ilias Kantzouris (coach, AEK Athènes)

L’effectif complet (connu à ce jour) pour la saison 2023-24 :

Meneurs : Tyree Appleby

Arrières : Kameron McGusty, Lucas Beaufort, Nicolas Lang, Lucas Ugolin

Ailiers : Mathieu Wojciechowski, Nemanja Nedadic

Ailier-forts : Kristian Doolittle

Pivots : Oluwasimisola Shittu, Alexandre Chassang

Le joueur à suivre : Nicolas Lang

International français, bien sympathique en conférence de presse, Nicolas Lang est l’un des trois (seuls, d’ailleurs) joueurs conservés par le CSP durant l’intersaison, avec Mathieu Wojciechowski et Lucas Ugolin. On en passe une vite fait pour le Mat’, le Woj du Limousin, soldat ultra dynamique au caractère parfois bien trempé (selon nos sources à la rédaction dont les initiales sont GM) . Revenons à M’sieur Lang. Cette saison, l’arrière alsacien sera assurément l’un des éléments forts du jeu comme du vestiaire.

Effectif refait à neuf veut dire effectif qui va avoir besoin de repères. Et pour mener le groupe, rien de mieux qu’un homme d’expérience qui a connu l’année précédente plutôt calamiteuse pour impulser une dynamique et donner la direction. Dans le jeu, Nicolas Lang a proposé 13,1 points de moyenne l’an passé, c’est donc aussi une assurance statistique qui aura son mot à dire sur le parquet. Une sorte de baromètre pour le jeu des Limougeauds. Et un relai du nouveau coach Ilias Kantzouris.

Les compétitions à venir en 2023-24 :

Championnat de France

Coupe de France

Les dates importantes de la première partie de saison : (Plus de classique avec Pau, relou)

Limoges – Monaco (Championnat de France), le 16 septembre

Limoges – Paris (Championnat de France), le 30 septembre

Limoges – ASVEL (Championnat de France), le 4 novembre

Source effectif : BasketEurope