À quelques semaines de la reprise du Championnat de France de basket, tour d’horizon maison des 18 équipes qui s’affronteront lors de la saison 2023-24. Au menu du jour l’ADA Blois, qui essaie de prendre ses distances avec Mme Pro B la reloue.

Le promu de la saison écoulée s’est maintenu en championnat après un démarrage éclair et une fin poussive. Objectif sur l’exercice qui se découvre ? Bis repetita, on ne prend pas les mêmes mais on recommence. Le club ne prétend à rien si ce n’est prolonger l’aventure aussi longtemps que cet effectif et les prochains lui permettront. On est sur une mentalité FC Metz, un peu, en plus stylé. L’ADA Blois c’est vert pomme. Le logo casse des bouches.

Les résultats de la saison dernière :

Championnat de France : 16e de saison régulière

Coupe de France : éliminé en 1/16e de finale par Bourg-en-Bresse (95-75)

Les départs :

Thomas Cornely (Gravelines-Dunkerque)

Bruno Cingala-Mata (Nancy)

Mbaye Ndiaye (ASVEL)

Amadou Sow (Olimpija Ljubljana, ABA League)

Tyren Johnson (Nancy)

Robert Johnson

Tyus Battle

Paul Rigot

Les recrues :

Milan Barbitch (Fos-sur-Mer) jusqu’en 2024

Thomas Hieu-Courtois (Nantes, Pro B) jusqu’en 2024

Tobin Carberry (Mersin, D2 Turquie) jusqu’en 2024

Armel Traoré (Boulogne-Levallois) jusqu’en 2024

Rion Brown (JSF Nanterre) jusqu’en 2024

Josh Hawley (Bonn, Allemagne))

Robert Woodard (Oklahoma City Blue, G League)

L’effectif complet (connu à ce jour) pour la saison 2023-24 :

Meneurs : Milan Barbitch (2001), Timothé Vergiat

Arrières : Tobin Canberry, Rion Brown, Maxime Sconard (2003)

Ailiers : Robert Woodard II

Ailier-forts : Armel Traoré (2003), Joshua Hawley, Thomas Hieu-Courtois

Pivots : Brice Dessert (2003)

Le joueur à suivre :

Un pur scoreur de D2 turque, Tobin Canberry, une valeur sûre de Nanterre, Rion Brown, un ancien des Kings, Robert Woodard II, et le seul joueur de Bonn qui n’a pas atterri à Paris, Joshua Hawley. Le recrutement blésois est culotté et incertain, mais semble suffisamment équilibré pour gagner des matchs.

Sinon, sommes très fan de la culture jeune instaurée entre les murs du club : Milan Barbitch à la mène, Maxime Sconard sur le poste 2, Armel Traoré pour perforer les vieux tontons à l’épaule, et Brice Dessert dans la raquette. Attention à ne pas tomber dans le risque encouru par une telle politique, à savoir, se faire rincer à l’expérience. Mais le club joue surtout à hauteur de ses moyens. En ce point, la solution juvénile essayée est louable (et probablement la plus adéquate).

Laquelle de ses jeunes pousses est à surveiller ?

Toutes évidemment, mais Armel Traoré – l’ombre de Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly la saison passée – dispose d’une chouette cote sur le marché : Blois est parvenu à l’attirer. Les médias internationaux annonçaient l’ailier-fort de 20 ans entre les 70e et 80e places dans les mocks draft 2023, il n’a pas été en capacité d’accrocher le bon wagon. La lumière prise par Wemby et Bilal avec Levallois a fortement occulté les capacités défensives, pourtant certaines, de cet athlète de 2m03. La salle du Jeu de Paume va abriter un airbus, mais aussi une plus-value directe dans le jeu blésois. Et si Armel Traoré a signé dans le Loir-et-Cher, c’est que ce dernier a sûrement entendu parler d’une notion très convoitée par les jeunes joueurs, à savoir le « cinq de départ ». De la bouche de l’entraîneur Mickael Hay, probablement.

Les compétitions à venir en 2023-24 :

Championnat de France

Coupe de France

Les dates importantes de la première partie de saison :

Mets 92 – ADA Blois (Championnat de France) le 21 octobre 2023

Paris – ADA Blois (Championnat de France) le 4 novembre 2023

Monaco – ADA Blois (Championnat de France) le 18 novembre 2023

ASVEL – ADA Blois (Championnat de France) le 23 décembre 2023

Le calendrier complet de Blois la saison prochaine

Dix joueurs dont quatre oisillons à peine tombés du nid, et – forcément – le risque de l’humilité. Blois ne prétend pas déménager les meubles du basket français, mais bien trouver sa place entre la commode Cholet Basket et le canapé du Portel. Et si, en passant, l’institution peut fidéliser la jeunesse du basket français en montrant son implication dans le développement des grands talents, bonjour les futures économies au moment d’accueillir deux ou trois joueurs en prêt.

Un groupe de dix joueurs suffisamment expérimentés pour acter son maintien avant la J34 ? Les arrivées ne sont pas déconnantes. Beaucoup d’incertitudes sur les capacités de chacun à créer et participer au jeu d’un collectif de l’élite, mais grosso modo, Damian Lillard n’était pas attendu dans le Loir-et-Cher. On s’y attendait.

