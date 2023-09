À quelques semaines de la reprise du Championnat de France de basket, TrashTalk fait un tour d’horizon des 18 équipes qui s’affronteront lors de la saison 2023-24. Au menu du jour ? Le Saint-Quentin Basket Ball, champion de Pro B et promu en première division. 30 ans après sa dernière saison à ce niveau, le club de l’Aisne compte bien pérenniser sa présence au sein de l’élite française.

Ils ont vécu un rêve la saison passée. Champions de Pro B, avec dans leurs rangs le MVP du championnat (Mathis Dossou-Yovo), le meilleur jeune (Melvin Ajinça) et le meilleur coach (Julien Mahé), les hommes de Saint-Quentin veulent désormais montrer qu’ils ont leur place dans la cour des grands. Pour ce faire ? Une équipe qui a conservé ses éléments forts, tout en s’étant renforcé avec des joueurs qui ont – sur le papier – les épaules pour regarder le reste de la concurrence dans les yeux. Quoi qu’il arrive, ce retour parmi l’élite trois décennies après l’avoir quittée promet de grandes soirées de basket au Palais des Sports Pierre-Rate. Allez, c’est l’heure des infos.

Les résultats de la saison dernière :

Championnat Pro B : champion !

Coupe de France : défaite en 64es de finale face à Nancy

Les départs :

Terrell Gomez (Hambourg)

Benoit Gillet (Denain)

Javier Berian (sans club)

Brandon Horvath (Bruxelles)

Jimmy Djimrabaye (sans club)

Les arrivées :

Nate Johnson (Constanta)

Dominik Olejniczak (BCM Gravelines)

Tyger Campbell (NCAA, UCLA)

Will Rayman (Hapoel Haifa)

M.J Walker (Westchester Knicks)

L’effectif actuel :

Meneurs : Lucas Boucaud, Nate Johnson, Tyger Campbell

Arrière : Loic Schwartz

Ailiers : Melvin Ajinça, M.J. Walker,

Ailiers-forts : William Pfister, Will Rayman

Pivots : Mathis Dossou-Yovo, Dominik Olejniczak

Coach : Julien Mahé

Comme on pouvait s’y attendre, Saint-Quentin a pas mal touché à son effectif cet été, afin qu’il corresponde au mieux à ce grand défi que sera le maintien dans l’élite. Oui, monter c’est beau, mais rester c’est mieux. Les joueurs primés en deuxième division (Dossou-Yovo, Ajinça) seront de la partie, avec les arrivées de joueurs aux expériences variées. From zi USA, Tyger Campbell, senior non-drafté de UCLA. Il est suivi par M.J. Walker, qui a connu la NBA pour deux matchs avec les Suns mais surtout la G League chez les Knicks de Westchester, franchise affiliée à ceux de New York. Le Polonais Dominik Olejniczak apportera sa touche d’expérience en première division. Will Rayman et Nate Johnson arrivent des championnats de l’Est et du Moyen-Orient, de solides garanties sur le papier.

Le joueur à suivre : Melvin Ajinça.

Celui ci, presque pas la peine de vous le présenter. Un des grands espoirs du basket français, médaillé d’argent à la Coupe du Monde U19 cette année, notamment en compagnie d’un certain Zaccharie Risacher. Sorti de trois années d’INSEP pour tenter de s’aiguiser dans le monde professionnel français, son pari de s’engager en Pro B avec Saint-Quentin l’an passé a été gagnant. Champion, meilleur jeune du championnat… la totale. Il débarque cette année dans l’élite avec sans doute l’objectif de montrer qu’il a le niveau pour aller faire valoir ses droits aux États-Unis. Dans un effectif au challenge relevé – celui du maintien – l’ailier aura le luxe de compter parmi les éléments forts du groupe et donc de jouir de pas mal d’opportunités de jeu.

Un an après la folie Wembanyama, qui a attiré les yeux du monde entier sur le championnat de France, nul doute qu’il y aura encore de la place pour briller. Zaccharie Risacher bien sûr, mais n’oublions pas Melvin. Peut-être que la JL Bourg va devenir un incontournable de la NBA, mais Saint-Quentin peut aussi se préparer à recevoir quelques visites de scouts, au cas où leur ailier de 2,03m casse la baraque.

Les compétitions à venir en 2023-24 :

Championnat de France

Coupe de France

Les dates importantes de la première partie de saison :

SQBB – Paris Basketball (Championnat de France) le 23 septembre 2023

Monaco – SQBB (Championnat de France) le 26 septembre 2023

SQBB – ASVEL (Championnat de France) le 3 octobre 2023

BCM Gravelines – SQBB (Championnat de France) le 14 octobre 2023

SQBB – ESSM Le Portel (Championnat de France) le 23 décembre 2023

Le calendrier complet de Saint-Quentin la saison prochaine

Source : Skweek/LNB