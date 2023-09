Novak Djokovic rend hommage à Kobe Bryant après sa victoire à l’US Open

Victorieux de Daniil Medvedev en finale de l’US Open hier, Novak Djokovic a profité de ce 24ème succès en Grand Chelem pour rendre un hommage à Kobe Bryant.

Plus de trois ans après son décès dans un tragique accident d’hélicoptère, le souvenir de Kobe Bryant reste dans toutes les têtes et pas que dans le monde du basket. De passage chez l’Oncle Sam pour l’US Open, Novak Djokovic a souhaité rendre hommage à son ancien ami. Après sa victoire en finale, il a ainsi enfilé un t-shirt représentant le Black Mamba et lui-même côte à côte avec l’inscription “Mamba Forever” et le numéro 24 sur le dos, le tout avant de pointer ses doigts vers le ciel.

❤️ pic.twitter.com/6IubyNC4UD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 11, 2023

La star serbe a ensuite expliqué son geste lors de son interview de victoire. L’occasion de rappeler une fois de plus son respect et son attachement envers l’ancien joueur des Lakers. Un speech qui a été chaleureusement applaudi par le public.

Novak shares the idea behind his tribute to Kobe 🗣 pic.twitter.com/aFd7xStqVx

— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2023