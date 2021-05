Kobe Bryant entre au Hall of Fame ce soir : 20 raisons de le voir intégrer le Panthéon du basketball, le tout à la sauce TrashTalk

Ce soir, c’est le Grand Soir, avec un grand G et un grand S. Malgré un an de retard pour les raisons que l’on connaît, la légendaire classe 2020 du Hall of Fame va faire son entrée dans le Temple de la Renommée pour ce qui promet d’être une cérémonie exceptionnelle. Parmi les très grands noms à l’affiche, celui de Kobe Bryant. Même s’il ne sera pas là physiquement, son aura sera bien présente. Et si aucune explication n’est nécessaire pour justifier son intronisation, on a quand même voulu vous sortir 20 raisons qui expliquent pourquoi il est un first ballot hall of famer, le tout à la sauce TrashTalk bien évidemment.

Parce qu’il a débarqué en NBA à 17 ans pour ensuite devenir le deuxième meilleur arrière de l’histoire : premier arrière à se faire drafter sans passer par la case université, Kobe savait ce qu’il voulait dès le plus jeune âge.

Parce qu'il a emmené Smush Parker et Kwame Brown en Playoffs : c'était en 2006, et les Lakers menaient même 3-1 face aux Suns du MVP Steve Nash au premier tour. Sacré Kobe.

Parce qu'il a joué avec une commotion cérébrale lors d'un All-Star Game : le nez en sang, une commotion, pas grave ça joue.

Parce qu'il a marqué deux lancers-francs avec un tendon d'Achille pété : la douleur, c'est dans la tête !

Seven years ago today, Kobe Bryant tore his Achilles. He limped to the free throw line and knocked down two free throws. One of his greatest displays of Mamba Mentality. (via @NBATV)pic.twitter.com/riG8cKBxmn — Bleacher Report (@BleacherReport) April 12, 2020

Kobe was the definition of clutch. 17 years ago, the Mamba hit TWO impossible buzzer-beaters vs "Kobe-Stopper" Ruben Patterson and the Blazers (via @Lakers) pic.twitter.com/2j9BuTEL5r — ESPN Los Angeles (@ESPNLosAngeles) April 14, 2021

Parce qu’il s’est battu avec le gros Shaq, qui faisait 20 cm et 50 kilos de plus que lui : faut être un peu taré pour oser affronter Shaquille O’Neal, mais Kobe n’avait peur de personne, surtout pas d’un mec qui envoyait des briques aux lancers-francs.

Parce qu'il pouvait en planter 40 tout en défendant le plomb : ce n'est pas Kyrie Irving qui dira le contraire.

Kobe Bryant locks up Kyrie Irving and then hits the fade-away in his face🔥 pic.twitter.com/K6jliAItU0 — Hoop Central (@TheHoopCentral) July 21, 2019

Parce qu’il est le plus jeune All-Star titulaire de l’histoire de la NBA : 19 piges et 170 jours. Pas un hasard si le trophée de MVP du All-Star Game porte son nom aujourd’hui, lui qui l’a remporté à quatre reprises, record NBA s’il vous plaît.

Parce qu'il a fermé la bouche des Espagnols en finale des Jeux Olympiques : ce 3+1 dans le money-time là, avec le doigt sur la bouche, c'est toujours aussi bon !

Gold medal game vs Spain, Kobe closes em out 🤫 pic.twitter.com/HjUKYOcYtI — Whistle (@WhistleSports) March 28, 2020

Parce qu’il était sûrement la personnalité préférée des Chinois, bien qu’il n’était pas chinois : vendre plus de maillots en Chine que le héros local Yao Ming, fallait le faire.

Parce qu'on n'a rien vu de plus proche de Michael Jordan que Kobe Bryant : on ne verra jamais un autre Michael Jordan, mais il n'y aura sans doute jamais non plus une copie aussi fidèle que Kobe. Pas un hasard si c'est MJ qui présentera Kobe ce soir.

Parce qu'il a gagné un Oscar du premier coup, clutch même derrière la caméra : bref, parce que Dear Basketball.

Two years ago today, Kobe’s “Dear Basketball” won an Oscar for Best Animated Short Film pic.twitter.com/9DdMCvxvAO — Complex Sports (@ComplexSports) March 4, 2020

Parce qu’il avait une éthique de travail de malade, au point de faire flipper ses propres coachs : son entraîneur perso Tim Grover était obligé de le ralentir quand il voulait aller à la salle à 3h du mat’ après… avoir joué un match en soirée. Dingue.

Parce qu'il est le seul joueur à avoir deux maillots retirés dans une seule franchise, et pas n'importe laquelle : plus personne ne portera le #8 et le #24 chez les mythiques Lakers. On ne dit pas que c'est le meilleur joueur de l'histoire de la franchise, mais on ne dit pas non plus qu'il ne l'est pas.

Three years ago today, the late Kobe Bryant had No. 8 and No. 24 retired by the Lakers He was just the 10th player in the storied history of the franchise to have their number retired, and the only Laker to have two numbers lifted to the rafters pic.twitter.com/MonFcjYJGL — CBS Sports NBA (@CBSSportsNBA) December 18, 2020

Parce que son dernier match fut légendaire : 60 points, 50 tirs tentés, un money time de folie, et un « Mamba Out » qui sort de sa bouche avant de laisser tomber le micro. Only Kobe.

Parce que la Mamba Mentality est immortelle : quand on inspire toute une génération de basketteurs, et pas que des basketteurs d'ailleurs, on mérite le Hall of Fame, point barre.

Et niveau palmarès, c’est plutôt pas mal

5 fois champion NBA

2 fois MVP des Finales

1 fois MVP de la saison régulière

18 fois All-Star

4 fois MVP du All-Star Game

15 fois dans une All-NBA Team

11 fois dans la All-NBA First Team

2 fois meilleur scoreur de la saison

12 fois dans une NBA All-Defensive Team

9 fois dans la NBA All-Defensive First Team

2 fois champion olympique

Aux côtés de Tim Duncan et Kevin Garnett, Kobe Bryant est membre de l’une des plus belles cuvées de l’histoire du Hall of Fame, peut-être même la plus belle. La cérémonie est évidemment immanquable, et on vous conseille d’apporter les mouchoirs car elle sera remplie d’émotions.