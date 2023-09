Kevin Knox prolonge pour un an aux Blazers

Arrivé en cours de saison dernière dans l’Oregon, Kevin Knox a convaincu la direction des Blazers de poursuivre un an de plus. A voir désormais s’il peut enfin passer un cap.

Kevin Knox va-t-il enfin lancer sa carrière NBA ? On l’oublie souvent mais l’ancien de Kentucky est un Top 10 de Draft, celle de 2018 pour être exact. Mais alors que beaucoup de ses copains de promo (Doncic, Young, Jaren Jackson Jr, Shai Gilgeous-Alexander) affolent les compteurs et remplissent le compte en banque, lui semble tomber de plus en plus dans l’oubli.

Il faut dire qu’hormis une saison rookie correcte du côté de New York, l’ailier n’a jamais donné l’impression de pouvoir vraiment devenir un joueur qui compte. Passé ensuite par Atlanta puis Detroit, il n’avait pas franchement impressionné les foules. Transféré à Portland au moment de la trade deadline 2023, il aura profité de la fin de saison en roue libre des siens pour gratter des minutes et montrer (un peu) de quel bois il était fait (8,9 points en 17 minutes). De quoi s’assurer une année supplémentaire dans l’Oregon selon Shams Charania.

Free agent forward Kevin Knox is signing a one-year deal to return to the Portland Trail Blazers, sources tell @TheAthletic @Stadium. Knox, the No. 9 pick in the 2018 Draft, averaged 8.9 points and 17.1 minutes in 21 games for Portland last season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 9, 2023

Voilà qui ne devrait pas changer profondément le quotidien des Blazers. A l’instant T, on imagine mal Knox aller claquer 25 minutes tous les soirs dans la rotation de Chauncey Billups, surtout que les ailes sont plutôt bien fournies avec des jeunes aux dents longues (Sharpe notamment). Et si c’était déjà l’occasion de la dernière chance pour l’ancien Wildcat ?

Source texte : Shams Charania / The Athletic