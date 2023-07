Pas la nuit la plus passionnante de l’histoire de la Summer League, mais au milieu du marasme, une éclaircie : Blazers – Hornets. Avec le forfait de Scoot Henderson, l’affrontement entre Portland, son pick 3, et le Charlotte de Brandon Miller a pris un sérieux coup sur la tête. Heureusement, Miller, Nick Smith Jr., Shaedon Sharpe et Kris Murray étaient là pour faire le show. Retour sur un match qui nous a rendu heureux d’avoir veillé toute une nuit de juillet.

Sans son Scoot er Henderson, Portland continue de rouler. Même privé de sa pépite, Portland a plus d’un tour dans son sac et dispose toujours d’un roster sexy pour cette Ligue d’Été 2023 : Shaedon Sharpe, Kris Murray, et même un petit franchouillard, Rayan Rupert, y’a de la future star et du role player en puissance. Côté Hornets, on se contenterait bien de Brandon Miller, deuxième choix de la Draft, mais Nick Smith Jr. s’est aussi décidé à nous régaler, et James Bouknight est toujours là pour faire plaisir à nos spécialistes en BTP.

Premier point positif, le match a été bien bien accroché, jusqu’au bout. Pour garder les yeux ouverts à 4h du mat, ça aide déjà pas mal. Ensuite, on a eu des perfs’ individuelles bien sales, et c’est ça le plus important en Summer League… mater des prospects et se demander “et si c’était lui le prochain [insérer un All-Star au hasard] ?”

En rodage lors de ses premières apparitions, un peu mieux ensuite, Brandon Miller a enfin pris la pleine mesure du jeu chez les – presque – grands, et ce ne sont pas les Blazers qui diront le contraire. 26 points, 8/15 au tir et surtout une influence vraiment grandissante sur le jeu des Hornets. Là, on a eu affaire à un pick 2 de Draft. À ses côtés, un 27ème choix qui pour le coup ne ressemblait pas à un tel pick. De partout, Nick Smith Jr. a réussi à foutre le ballon dans le panier, avec notamment un quatrième quart-temps de feu pour coller aux basques des Pionniers jusqu’au bout. 33 points à 13/20 au tir pour l’arrière de Caroline du Nord ! Une perf immense qui donne de l’espoir pour la suite.

Cross ➡️ Spin ➡️ Floater

Nick Smith Jr. — that’s tough 👀@hornets x #LetsFly pic.twitter.com/TZjIbCt9E0

— No Ceilings (@NoCeilingsNBA) July 12, 2023

En face, le danger était différent mais tout aussi dangereux. Pas d’éruption au scoring mais cinq joueurs à 10 points ou plus dans la rencontre, menés par deux parfaits suppléants de Scoot Henderson. Joueur clé de l’avenir de PDX sans Damian Lillard, Shaedon Sharpe (26 points) a commencé le match à son rythme avant de le terminer en patron avec un gros money time. Un énorme 3-points à quelques secondes de la fin, les lancers-francs pour tuer le match, auxquels on ajoute la dose de dunks habituelle. En difficulté lors de ses deux premières sorties de l’été, Sharpe aiguise sa lame pour la suite.

Shaedon Sharpe SLAM 💥 pic.twitter.com/loSfkYcBrk

— NBA TV (@NBATV) July 12, 2023

Pour venir à bout des deux barjots de Caroline du Nord, il en a fallu un peu plus et la Sharpance peut dire merci à Kris Murray pour les travaux. 19 points à 7/12 et 4/7 à 3-points, on a eu un Kris en mode Keegan cette nuit à Vegas. Quelques sorties du même acabit et on aura vite fait de se demander si les jumeaux ne seraient pas en train de nous entourlouper, ou plus simplement, si on n’a pas affaire à ce qu’on appelle communément un steal de Draft.

Bien accompagnés par Jabari Walker (10 points) et Michael Devoe (12 points), Kris et Shaedon ont mené les Blazers vers leur deuxième succès estival (97-93). On ne retiendra certainement pas le résultat mais quand ces petits gars auront faire leur trou dans la Grande Ligue – on touche du bois -, on ne manquera pas de rappeler qu’on était là dès le début.