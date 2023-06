Kris Murray drafté en 23 par les Blazers !

Keegan Murray a été drafté en 2022 par les Kings, et c’est au tour de son frère Kris de se faire drafter cette année. Alors qu’il aurait pu atterrir dans la même franchise que son jumeau à un pick près, les Blazers ont décidé de miser sur lui avec le 23e choix, après Scoot Henderson.

La ressemblance entre Keegan et Kristopher Murray est frappante, que cette dernière soit physique ou sportive sur le terrain. Les deux garçons ont un jeu très similaire, sauf que Kris a dû attendre que son frérot parte d’Iowa pour récupérer les clés de la baraque et s’assumer à la tête d’un programme universitaire. Pour sa troisième saison chez les Hawkeyes, Kris a été élu dans le meilleur cinq de sa conférence, la Big Ten, mais aussi dans le troisième meilleur cinq de tout le pays. La preuve qu’il a pu prendre du galon pour arriver jusqu’en NBA. Et les Blazers n’ont pas pu résister à l’occasion.

With the 23rd overall pick we have selected.. Kris Murray !!#NBADraft | #RipCity pic.twitter.com/myoc4s5hwF

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 23, 2023

Comme vous l’avez vu sur la couverture, la meilleure comparaison pour Kris Murray est son frère : sans blague ? Normal, les deux frangins jouent de la même manière sur un terrain, donc impossible de passer devant la copie conforme d’un des meilleurs rookies de la saison passée. Un joueur two-way qui saura assumer des responsabilités de role player des deux côtés du parquet. Kris Murray est aussi un vrai combattant sur le terrain, il bataille sur tous les rebonds et compte bien garder cette hargne dans la Grande Ligue. Il peut aussi être une menace au niveau du tir en catch-and-shoot s’il est dans une équipe au meneur talentueux. Que ce soit Dame ou Scoot Henderson à ce poste de jeu, ce sera le cas, donc pas de souci à se faire là-dessus.

Chez les Blazers, Kris sera plus utilisé à l’aile qu’à l’intérieur en vue de la profondeur de banc. Le mettre titulaire sur certains matchs pour ajouter de la taille et de la polyvalence au poste 3 en remplaçant Shaedon Sharpe est une option viable pour PDX. Mais il peut aussi devenir un remplaçant de luxe pour Jerami Grant. Ce qui est sûr à Portland aujourd’hui, c’est que rien n’est encore défini. Entre cette nuit et le début de la Free Agency, il peut y avoir du mouvement. Mais s’il y a bascule de mentalité et de vision de la franchise direction la reconstruction, l’expérience de l’ailier de 22 ans sera plus que bonne à prendre.