Cette Draft NBA 2023 reste comme la plus attendue en France à ce jour, et après la sélection de Victor Wembanyama en 1er par les Spurs, on peut le dire : nous sommes en route vers l’histoire. Nombreuses sont les réactions qui ont suivi, même le Président de la République s’y met.

𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐞 à 𝐒𝐚𝐧 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨, 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫!#NBADraft | @Ticketmaster pic.twitter.com/8E4WoyO41Y

— San Antonio Spurs (@spurs) June 23, 2023

The moment it all became real 🖤@vicw_32 | #NBADraft | @Ticketmaster pic.twitter.com/Q5Lr4Kr35r

— San Antonio Spurs (@spurs) June 23, 2023

“Le moment où tout est devenu réel.”

Officially a Spur 🌟 pic.twitter.com/eZeFweUmbq

— San Antonio Spurs (@spurs) June 23, 2023

“Officiellement chez les Spurs.”

Direction San Antonio pour Wemby qui est bien le 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐏𝐢𝐜𝐤 de la Draft NBA 2023 🤩

Félicitations Victor 👏💪

Les Mets 92 te souhaitent le meilleur avec les Spurs !#GoMets92 pic.twitter.com/FbqrBrTDi7

— Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (@Metropolitans92) June 23, 2023

With the 1st pick of the NBA Draft, the @spurs select Victor Wembanyama (@vicw_32)!

2023 #NBADraft presented by State Farm on ABC & ESPN. pic.twitter.com/dFkFXPOupM

— NBA (@NBA) June 23, 2023

“Avec le premier choix de la Draft, les Spurs choisissent Victor Wembanyama.”

“I’ve been waiting for this for so long.”

Victor Wembanyama is greeted by new teammate Jeremy Sochan after being drafted 1st overall by the @spurs! pic.twitter.com/OaksIpw6DV

— NBA (@NBA) June 23, 2023

“J’attendais ce moment depuis si longtemps.”

Ce moment 𝑯𝑰𝑺𝑻𝑶𝑹𝑰𝑸𝑼𝑬 🤩🇫🇷

Tellement fiers de @vicw_32 !#GoMets92 https://t.co/6YzbfgYQCC

— Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (@Metropolitans92) June 23, 2023

Put it in the Louvre 📸 https://t.co/nzrYs9wt5w pic.twitter.com/5WtRHoJ6VM

— San Antonio Spurs (@spurs) June 23, 2023

“Mettez tout ça au Louvre.”

Tellement fier de toi @vicw_32 . Une nouvelle aventure commence! 🙏🏽💫🙏🏽

— Rudy Gobert (@rudygobert27) June 23, 2023

Bilal est le 𝟕𝐭𝐡 𝐏𝐢𝐜𝐤 🤩 il est tradé directement aux Washington Wizards

Félicitations Bilal 👏💪

Les Mets 92 te souhaitent le meilleur avec les Wizards !#GoMets92 pic.twitter.com/MY0uAZMrrH

— Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (@Metropolitans92) June 23, 2023

With the 7th pick of the #NBADraft presented by State Farm, the @Pacers select Bilal Coulibaly!

LIVE on ABC/ESPN. pic.twitter.com/Ttnx5CPfHv

— NBA (@NBA) June 23, 2023

“Avec le 7ème choix de la Draft, les Pacers choisissent Bilal Coulibaly.” (NDLR : transféré aux Wizards dans la foulée)

oui got our guy 🇫🇷#NBADraft | @MedStarHealth pic.twitter.com/jVgvJTsXZj

— Washington Wizards (@WashWizards) June 23, 2023

Bilal going at 7th?!?! OMG🇫🇷🇫🇷

— Nicolas Batum (@nicolas88batum) June 23, 2023

“Bilal en 7 ? Mon Dieu !”

The French connection! 🇫🇷@vicw_32 x @Bilaal_6 pic.twitter.com/66FOB6PG4M

— NBA Draft (@NBADraft) June 23, 2023

“La connexion française.”

Best teammates 💙💛

La Draft, ils l’ont préparée et vécue ensemble !#GoMets92 @vicw_32 @Bilaal_6 https://t.co/VPit9vdlAM

— Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (@Metropolitans92) June 23, 2023

French heritage night at the draft 🇫🇷 https://t.co/bJUyWic8qb

— Nicolas Batum (@nicolas88batum) June 22, 2023

“L’héritage français à la Draft.”

WEMBY 🇫🇷🏀👏🏽🏅…

L’histoire commence maintenant.

— Kylian Mbappé (@KMbappe) June 23, 2023

Victor Wembanyama, the first Frenchman to be the first pick in the #NBAdraft!

You’re already making us dream, @Vicw_32. No doubt about it: you’ll change the game! pic.twitter.com/OagBcGqDYX

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 23, 2023