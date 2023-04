Considéré comme un talent générationnel et grand favori pour être choisi en numéro un de la prochaine Draft, Victor Wembanyama pourrait bien changer le destin de la franchise qui le sélectionnera en juin prochain. Pourtant, la course au tanking a été moins folle que prévu cette saison, et visiblement certains dirigeants regrettent.

Avant le début de la saison 2022-23, on annonçait une course au tanking effrénée dans le but de récupérer Wemby, meilleur prospect all-time selon les spécialistes et autres Hexperts de la balle orange. Mais au final, on n’a pas vu tant de tanks que ça.

Seulement trois équipes vont en effet terminer sous la barre des 25 victoires cette saison, trois équipes qu’on attendait plus ou moins au fond du classement : San Antonio (bilan de 20 victoires – 58 défaites), Houston (19-60) et Detroit (16-62). Certaines franchises ont même surpris à travers leurs résultats, comme Indiana, Orlando, Utah et Oklahoma City, qui possèdent toutes entre 34 et 38 victoires à une semaine de la fin de la régulière. Comment expliquer ça ? Peut-être l’effet play-in tournament, ou alors c’est le nouveau système de Loterie mis en place il y a quelques années pour lutter face au tanking qui montre son efficacité.

Malgré tout, certains dirigeants NBA semblent regretter de ne pas avoir perdu plus de matchs pour augmenter leurs chances d’obtenir Wemby à la Draft. Un en particulier (via ESPN).

“Honnêtement, j’aurais préféré qu’on ne gagne pas autant de matchs cette saison. Nous allons tous regretter de ne pas avoir tanker chaque match pour obtenir ce gars.”

Une déclaration qui tombe juste après la dernière dinguerie réalisée par Victor Wembanyama ce week-end à Monaco. Pour ceux qui n’auraient pas vu l’action, Wemby a réalisé un putback dunk sur… son propre tir à 3-points, le genre d’action improbable réservée aux aliens du basket.

Breaking down the key moments in Victor Wembanyama’s absurd stepback putback and what they tell us about him as a player, with the help of four NBA scouts and Roger Powell, the original 3-point putback artist. STORY: https://t.co/zrI4O2GdJV pic.twitter.com/KYy8XIXNwe — Jonathan Givony (@DraftExpress) April 4, 2023

Forcément, en voyant ce genre de truc, il y a de quoi avoir quelques regrets.

Bien évidemment, l’identité du dirigeant en question n’a pas été révélée, mais on sait tout de même qu’il s’agit d’un dirigeant de la Conférence Ouest selon ESPN. Peut-être qu’il vient du Jazz, qu’on attendait justement en mode tanking après les départs de Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Peut-être de Portland, qui a longtemps joué une place en postseason avant de sortir le tank. Voire d’Oklahoma City, spécialiste de la discipline ces dernières saisons mais auteur d’une belle et surprenante campagne 2022-23.

On vous laisse faire vos pronos, mais une chose est sûre : Victor Wembanyama n’a pas fini de faire tourner les têtes.

Source texte : ESPN