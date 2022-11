Le 16 mai prochain aura lieu la Lottery de la NBA. La Lottery de 2023, évènement déjà identifié comme l’un des plus importants de l’histoire récente de la NBA, car c’est ce jour-là qu’on saura quelle franchise pourra sélectionner en premier lors de la Draft, le 22 juin. C’est donc ce jour-là qu’on saura, fort logiquement, quelle équipe pourrait drafter Victor Wembanyama, phénomène français de plus de 2m20 dont même ta tante parle lors des repas du dimanche.

Est-ce qu’il est trop tôt pour en parler ? Peut-être. Est-ce qu’on va donc en parler tous les jours dès cet instant ? Évidemment. Et pour rentrer dans le vif du sujet, voici une petite projection de la saison 2023-24, en imaginant ce que Victor Wembanyama pourrait donner dans… les 30 franchises de la Ligue. Pour certaines cela relève de l’utopie, pour d’autres c’est tout à fait possible et c’est même le projet, mais pas de jaloux donc on parle de tout le monde. Aujourd’hui ? On passe en mode Detroit Pistons, une franchise déjà diablement excitante et fort pourvue en jeunes cracks, alors imaginez le délire en rajoutant l’OVNI français.

La situation actuelle des Pistons

Pas de Playoffs depuis 2019, et plus globalement pas de victoire en Playoffs depuis… 2009. Victor Wembanyama avait 5 ans. Le passage de Blake Griffin avait redonné un peu de voix aux fans mais depuis c’est compliqué, et l’arrivée de Cade Cunningham il y a un an via le first pick de la Draft place la franchise du Michigan dans la catégorie « équipe du futur ». Pas mal de cracks un peu à tous les postes mais l’objectif est assumé : perdre, perdre et perdre encore afin de récupérer du bon gros gamin en juin 2023 et compléter encore un peu un squad amené à jouer les durs d’ici quelques années.

Le cinq majeur projeté (et très idéalisé) si Victor Wembanyama déménage à Detroit cet été

Cade Cunningham

Jaden Ivey

Saddiq Bey

Victor Wembanyama

Jalen Duren

Il a fière allure ce cinq hein ? Et pour avoir imaginé le cinq des 29 autres franchises, on vous assure que vous avez là l’une des lineups les plus fiables et excitantes à moyen-long terme. Cade Cunningham est déjà un border All-Star alors qu’il n’a que 80 matchs NBA dans les pattes, Jaden Ivey a de la dynamite dans les mollets, Jalen Duren impressionne alors qu’il n’a que 18 ans et Saddiq Bey a envoyé du gros game à 50 pions en saison sophomore… Rajoutez le grand Vic à tout ce bazar et vous obtenez une obligation contractuelle de streamer et un young core qui fait clairement flipper, auquel il faudra par contre trouver… un coach, parce que Dwane Casey merci mais non merci.

Sportivement, pour Victor ? Toute la question tourne autour de la hiérarchie, car le projet actuel semble tourner autour de Cade Cunningham. Bourré de talent, le sophomore est un créateur hors pair mais lui et Jaden Ivey (pick 5 de la Draft 2022) ont besoin du ballon pour vivre. C’est dans cette idée que les Pistons ont drafté récemment, et plutôt logiquement quand on voit la NBA de nos jours. Avoir du ball handler, en priorité. Seulement, Cade et Ivey ont besoin d’avoir le ballon dans leurs mains pour exister, et en menace à distance on est plutôt sur notre faim. Du coup, si c’est pour utiliser Wembanyama comme Jarrett Allen avec 10 tirs par match et 1 post-up par siècle, on est moyen chauds. Maintenant, Victor pourrait aussi chambouler tous les plans de Troy Weaver à Detroit, rien qu’en débarquant dans le Michigan. Et avec un Bojan Bogdanovic récemment prolongé, on sait à qui Wemby filerait les ballons dans le corners en cas de double team.

Un endroit à visiter pour Victor

Les ruines ou ce qu’il en reste du Palace d’Auburn Hills. Palace of Auburn Hills, 6 Championship Drive, Auburn Hills, Michigan 48326. Il ne reste plus rien de la mythique salle des Pistons depuis février 2020, un complexe commercial y verra bientôt le jour, mais on y sent probablement encore l’odeur légendaire de ses combats. Des combats qui ont vu la franchise de Detroit gagner trois bagues et casser des dents d’adversaires par centaines, des combats qui ont eu comme héros des légendes locales comme Isaiah Thomas, Dennis Rodman, Joe Dumars, Bill Laimbeer, Rasheed Wallace, Chauncey Billups, Ben Wallace ou Rip Hamilton, et des combats plus tristes comme celui de Malice at the Palace en 2004, qui a laissé plus de traces dans les mémoires locales que ce qu’on voudrait bien nous faire croire. Largement de quoi s’imprégner de la culture locale, même si en 2022 la Little Caesars Arena est une arène plus bienveillante que son illustre aînée.

Probabilité du scénario : entre 10 et 14 %

Si Cade Cunningham et ses potos laissent tous les ballons à Killian Hayes ne font pas n’importe quoi, l’un des trois pires bilans de la Ligue en avril est largement dans les cordes des Pistons. Le jeune groupe de Casey semble un peu juste pour jouer un play-in et très franchement à quoi bon, alors on sort les chaînes et on commence à perdre avec le sourire ? Allez, c’est pour la bonne cause.

Voilà pour cette édition Detroit Pistons de notre grande série consacrée à la Draft de Victor Wembanyama. Ouais, sept mois avant la Draft. Et vous, vous aimeriez le voir atterrir où le grand Vic ?