Si les Metropolitans 92 sont collectivement passés à côté de la rencontre, Victor Wembanyama a parfaitement saisi l’occasion de secouer la planète basket. Résultat des emplettes, 37 points condensés en un peu moins de quatre minutes de highlights qu’on ne saurait trop vous conseiller de rattraper.

Des remontées de balle, du pull-up à 3-points, des contres sur des malheureux auxquels il rend 20 centimètres : dans le choix de ses highlights, Victor Wembanyama n’a aucune pitié. Forcément, quand on gratifie le grand public d’une ligne de stats à 37 points à 7/11 de loin, 4 rebonds, 5 blocks et seulement 1 ballon perdu, il est rarissime que suive une vidéo morne, linéaire, dans laquelle le joueur ne fait rien de plus que driver et lever les bras en défense. Par souci d’éthique journalistique – mais aussi pour que vous constatiez qu’il est moins fort que Vico – on vous glisse la vidéo des highlights de Scoot Henderson, plus discret en deuxième période. Maintenant que les joueurs ont pris la température, il va être intéressant de suivre leurs sorties médiatiques dans les heures à venir, juste avant que les Metropolitans et l’Ignite Team ne se réaffronte ce jeudi (21h heure française). Faites grimper la sauce puis offrez-nous, bien que cela s’annonce compliqué, un spectacle deux fois plus impressionnant que le barouin de cette nuit. Ou bien le même, allez. On va pas faire les difficiles devant un match dont on parlera probablement encore dans dix ans.