Vive la gnole et le basket. En cette nuit du 4 au 5 octobre 2022, la NBA – et plus généralement le basket-ball – nous a refilé l’envie de s’endormir sur une balle orange. On a essayé de ne pas parler que de Victor Wembanyama et Scoot Henderson, bien que ce ne soit pas l’envie qui manque. Débrief.

Les résultats de la nuit

Pistons – Knicks : 96-117

Wolves – Heat : 121-111

Pelicans – Bulls : 129-125

Jazz – Blazers : 118-101

Une nuit haute en couleurs avec une première démonstration des Knicks pour la réception des Pistons. Le trio R.J. Barrett, Jalen Brunson et Julius Randle n’a jamais tremblé quand en face, Jaden Ivey s’est démarqué avec 16 points à 6/9 au tir, 4 rebonds, 2 assists, 1 interception et 0 ballon perdu. On claque une bise au nouveau Killian Hayes, décomplexé, auteur de 11 points à 5/12 au tir, 1 rebond, 5 assists et 2 ballons perdus. Sans Rudy Gobert, les Wolves d’un Anthony Edwards à 24 points se sont imposés devant un Heat… pas assez pinçant. Une formidable manière d’annoncer qu’on n’a pas regardé le match, et que si vous souhaitez des infos à son propos il vous faudra jouer les enquêteurs. Le Pelicans – Bulls a été l’occasion de claper très fort le retour de Zion Williamson, 518 jours après son dernier match de basket-ball. Le grand nounours n’a pas arrête de sourire, et du coup nous non plus. On finit avec Jazz – Blazers, l’une des pires confrontations que la Conférence Ouest ait à nous offrir. Lauri Markkanen et Simone Fontecchio, deux valeureux combattants de l’EuroBasket 2022, ont compilé 7 points à 2/11 au tir (Lauri a mis les 7 points). Malgré cette petite cata industrielle – et un Damian Lillard tout propre à 21 unités – le Jazz l’a emporté.

Le Top 10 de la nuit

Who is this guy? pic.twitter.com/qYuVlCFGVw — Rip Haminkton (@RedAlternates) October 5, 2022

Its gonna get scary with a healthy Zion back with all due respect 🤫pic.twitter.com/FLLsZnrCZp — Mark Jackson’s Burner (@casualtakeking) October 5, 2022

ON YA HEAD 💥 pic.twitter.com/6pvIVVVtC9 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 5, 2022

🔥18 PTS in the first half!!🔥 Scoot Henderson is on FIRE for @gleagueignite. pic.twitter.com/0n2aCYKw64 — NBA G League (@nbagleague) October 5, 2022

