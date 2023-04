Sur le point d’être éliminés dans la course au play-in tournament et envisageant même de mettre leurs deux meilleurs joueurs au frigo, les Mavericks ont déjà le regard tourné vers l’intersaison. Une intersaison qui sera marquée notamment par le dossier Kyrie Irving, futur agent libre. Restera ? Restera pas ?

Depuis l’arrivée de Kyrie Irving à la dernière trade deadline, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu pour les Mavericks. Alors que Dallas avait pour ambition de solidifier sa place dans le Top 6 de l’Ouest, la bande de Luka Doncic se retrouve aujourd’hui 11e du classement après une terrible série de sept défaites en huit matchs. Et visiblement, la situation pourrait encore empirer cet été.

D’après Chris Haynes de Bleacher Report, Kyrie Irving envisage effectivement de tester le marché de la Free Agency à l’intersaison, lui qui arrive en fin de contrat.

BREAKING: Kyrie Irving will test free Agency despite being eligible for an extension by the Mavs, per @ChrisBHaynes #MFFL

Il existe donc un scénario dans lequel Uncle Drew fait une nouvelle fois ses valises sans que Dallas ne reçoive la moindre contrepartie en échange. Quand on sait que les Mavericks ont lâché Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie, un premier tour de draft non-protégé (2029) et deux choix de second tour (2027, 2029) pour récupérer Kyrie, ça ferait clairement mal aux fesses du proprio Mark Cuban. L’objectif pour Dallas aujourd’hui, il est clair : prolonger Irving dans un premier temps, puis trouver des moyens pour mieux entourer le duo Kyrie – Luka (en particulier sur le plan défensif et à l’intérieur car c’est portes ouvertes à Dallas aujourd’hui), que ce soit à travers la Free Agency, le marché des transferts ou la Draft.

Les mauvaises langues diront que la saison des Mavs a déraillé depuis qu’Irving est arrivé, et qu’un départ de ce dernier ne serait peut-être pas plus mal pour la franchise texane. La vérité, c’est que Dallas ne peut pas vraiment se permettre de perdre Kyrie cet été. Déjà parce qu’on parle d’un All-Star qui tourne à 27 points, 5 rebonds et 6 passes de moyenne sous le maillot des Mavs, et ensuite parce que ces derniers n’auront pas les moyens de compenser un éventuel départ (excepté via un potentiel sign-and-trade), ce qui pourrait plus que jamais isoler Luka Doncic.

Cela met Dallas en situation de faiblesse au niveau des négociations, et on est curieux de voir combien les Mavericks mettront sur la table pour essayer de le prolonger. À l’heure de ces lignes, Dallas peut offrir une prolongation de contrat de deux ans et 80 millions de dollars. Mais à partir du 30 juin prochain, quand la Free Agency sera sur le point de démarrer, les Mavs pourront monter jusqu’à un deal de 273 millions sur cinq ans, tandis que les autres franchises NBA seront limitées à 200 millions sur quatre saisons.

Est-ce que Dallas a vraiment envie de mettre un tel investissement sur Irving, qui a manqué plus de 120 matchs aux Nets (en quatre saisons) pour différentes raisons plus ou moins claires ? Pas sûr. Mais les Mavericks ont-ils vraiment le choix s’ils veulent éviter un scénario catastrophe ? Pas sûr non plus.

Malgré la fin de saison complètement ratée des Mavs, Kyrie Irving n’a pas exprimé de potentielles envies d’ailleurs pour l’instant. Mais le scénario existe et on connaît le côté imprévisible d’Uncle Drew. Alors rendez-vous cet été, pour un nouvel épisode de “Dallas et son univers impitoyable”.

Source texte : Bleacher Report