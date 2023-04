BREAKING NEWS ! Jared Dudley sera le coach principal des Mavs pour la prochaine… Summer League. Mini breaking news donc.

Ça ne va pas fort en ce moment pour Dallas, c’est le moins que l’on puisse dire. Embourbés dans une saison galère, les Mavs ont (presque) abdiqué dans la course au play-in après une fin de saison cauchemardesque. Le board de Dallas songe même à mettre Kyrie Irving et Luka Dončić au repos lors des derniers matchs pour jouer la draft… Une catastrophe industrielle que le coach Kidd et son assistant Jared Dudley n’auront su endiguer.

Les Mavericks ont donc choisi ce timing (un peu malencontreux) pour désigner Dudley comme coach principal de l’équipe pour la prochaine Summer League. Plus de doutes, la tête est aux vacances.

Trêve de plaisanteries, l’ancien sniper passé notamment par les Lakers, les Suns ou encore Brooklyn entamait cette saison sa deuxième année en tant qu’assistant-coach. Investi dans sa transition joueur-entraîneur, Dudley coachera pour la deuxième année consécutive les Mavs en Summer League. L’occasion pour lui de répéter ses gammes et d’engranger en expérience sur le banc. Très proches de ses joueurs, l’ancienne mascotte aux 14 saisons NBA a semble-t-il beaucoup de choses à transmettre. A terme, Dudley, lorgnerait bien sur un post de coach principal d’une franchise NBA et en attendant, il continue d’apprendre aux côtés des plus grands de Jason Kidd.