Zion Williamson de retour pour le play-in et/ou les Playoffs ?

C’est le marronnier habituel de ces derniers mois du côté de la Nouvelle-Orléans. Est-ce que Zion Williamson va rejouer et, surtout, quand ? Une question qui devient urgente à l’aube du play-in tournament ou des Playoffs pour les Pelicans. Attachez vos ceintures, c’est le point Zion, et il y a du neuf !

Commençons par un point de situation sur notre buffle de NOP. Zion Williamso n’est plus apparu sur un terrain de basket depuis plus de trois mois, c’était le 3 janvier dernier dans une rencontre face aux Sixers où il avait inscrit 26 points. Depuis, il soigne une blessure récurrente aux ischios.

Bonne nouvelle, Zion sera réévalué dans la semaine et pourrait (à prendre avec de grandes précautions) effectuer son retour pour jouer la postseason avec ses copains ! Mieux encore, les Pels espèrent même que le #1 de la Draft 2019 pourra jouer les ultimes matchs de saison régulière, histoire de se mettre en jambes pour une éventuelle suite. Même si cela paraît assez optimiste, cette nouvelle pourrait tout changer pour les Pelicans, à la lutte avec les Warriors, les Clippers ou les Lakers pour la sixième place synonyme de Playoffs. Avec sept victoires sur les huit dernières rencontres, NOP est en pleine bourre. Emmenée par un Brandon Ingram intenable la franchise est dans le vrai et la dynamique est excellente. L’apport de Zion pourrait alors faire basculer cette équipe dans une nouvelle dimension et lui conférer un nouveau statut pour les Playoffs.

Les Pelicans joueront contre les Kings (cette nuit), les Grizzlies, les Knicks et les Wolves pour finir la saison, et Zion pourrait donc sortir du bois lors de l’une des deux dernières rencontres de la saison régulière qui seront (forcément) décisives pour la suite de la saison des Pels. Timing parfait ou… utopie ?