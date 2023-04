Cela vous a peut-être échappé mais Walker Kessler est sorti complètement sonné avant-hier dans la défaite du Jazz face aux Nets. Déjà out pour la rencontre de cette nuit face aux Lakers, le rookie pourrait ne plus revenir du tout cette saison. Un coup dur, actant dans le même temps la fin des espoirs du Jazz ?

A la lutte sous l’arceau pour gober un énième rebond offensif, Walker Kessler s’est mangé le coude de Mikal Bridges pleine tempe avant-hier au milieu du 3è quart-temps. Totalement sonné, l’intérieur du Jazz s’est finalement relevé pour terminer l’action avant un temps-mort qui le mettra définitivement out pour cette rencontre… et pour la saison ? On apprenait en effet hier que le n°24 doit suivre le protocole commotion de la NBA (impliquant au minimum une rencontre de repos).

Jazz Injury Report (as of 4/3): *QUESTIONABLE – Lauri Markkanen (left hand contusion) *QUESTIONABLE – Collin Sexton (left hamstring strain) OUT – Jordan Clarkson (left hand – fourth finger sprain) OUT – Rudy Gay (low back soreness) OUT – Walker Kessler (concussion protocol) — Utah Jazz (@utahjazz) April 3, 2023

Impliqué dans l’échange avec Rudy Gobert cet été, Walker Kessler n’a pas tardé à faire son trou à Salt Lake City, faisant (presque) oublier Gobzilla. Avec 9 points à 72% de réussite au tir, 8 rebonds et surtout 2,3 contres de moyenne l’ancien d’Auburn College a livré une saison très solide et a pris au cœur de l’hiver une dimension incroyable dans la saison très solide du Jazz. Son absence de ce soir corrélée à une flopée de blessés côté Jazz pourrait d’ailleurs sonner la fin des espoirs de play-in de la franchise. L’occasion pour Will Hardy de ménager ses hommes et de tranquillement préparer les billets d’avion pour les vacances ?