Plus que six dodos. Enfin, façon de parler. Six soirées de NBA qui nous emmèneront jusqu’à dimanche soir pour enfin connaitre le dénouement de cette saison 2022-23. Et si à l’Est on y voit quand même “assez clair”, côté rive gauche c’est encore et toujours un bazar sans nom. On fait un petit point pour essayer de comprendre et de se projeter ?

Le classement actuel à l’Ouest

Le rappel concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Les calendriers de chacun jusqu’à la fin de saison

Phoenix Suns (43-35)

vs Spurs

vs Nuggets

@Lakers

vs Clippers

Les Suns sont au complet et semblent assez tranquilles. Déjà parce que quand t’as Kevin Durant en forme dans tes rangs la vie est plus facile, mais alors attention les yeux quand c’est Devin Booker le lieutenant et Chris Paul le dirlo de la colo. Une victoire face aux Spurs et Phoenix sera quasi mathématiquement assuré de la quatrième place, en sachant que derrière les hommes de Monty Williams auront tout le loisir d’en prendre un autre et, pourquoi pas, de reposer tout le monde sur la fin de semaine. Chill.

Projection : 2 victoires et 2 défaites – bilan de 45-37

Los Angeles Clippers (41-38)

vs Lakers

vs Blazers

@ Suns

Les Clippers sont un peu dans le dur et ce n’est pas le moment. Deux défaites de suite face aux Grizzlies et aux Pelicans et le spectre du play-in tournament qui montre son ombre pas bien loin. Hormis un match jugé facile face aux Blazers (coucou les Wolves), il faudra à Kawhi et ses ouailles gagner un autre match pour éviter de retrouver dans la mauvaise balance. La chance des Clippers ? Ils mènent 3-0 dans leurs confrontations avec les Lakers et seront donc quoiqu’il arrive devant les Purple and gold en cas de bilan égal. Mais attention,, la saison des hommes de Lue ne tient qu’à un fil.

Projection : 2 victoires et 1 défaite – bilan de 43-39

Golden State Warriors (41-38)

vs Thunder

@ Kings

@ Blazers

Le mood à Golden State est bon (cinq victoires sur les sept derniers matchs), les snipers ont le poignet affuté et Steve Kerr va même pouvoir compter sur le retour… d’Andrew Wiggins cette semaine. Ajoutez à cela un calendrier assez favorable avec un Thunder négociable, des Kings en redescente et des Blazers en mode Lottery, et on part sur un potentiel 3-0 pour finir la saison, ce qui catapulterait les Dubs à la cinquième place et vers un premier tour face aux Suns. L’heure des calculs pour les champions en titre ? On ne le dit pas trop fort mais si jamais GS venait à perdre un ou deux matchs cette semaine… ce serait presque une belle idée.

Projection : 3 victoires – bilan de 44-38

Los Angeles Lakers (40-38)

@ Jazz

@ Clippers

vs Suns

vs Jazz

LeBron James est revenu, Anthony Davis domine outrageusement, et les Lakers restent sur six victoires en sept matchs. La double-confrontation avec le Jazz n’a d’autre issue possible qu’un combo de victoires, et les Angelinos seraient bien inspirés de gagner l’un des deux derniers, face à Phoenix ou aux Clippers, afin de se permettre de rêver à l’impossible, une qualification directe pour les Playoffs. Ce serait par le biais d’une sixième place et, roulement de tambour, qui risque de finir troisième ? ALLEEEEEEEEEEEEEEEEZ !!!!!!!

Projection : 3 victoires et 1 défaite – bilan de 43-39

New Orleans Pelicans (40-38)

vs Kings

vs Grizzlies

vs Knicks

@ Wolves

L’équipe la plus en forme de la bande, avec un énorme bilan de sept victoires sur les huit derniers matchs. On parle d’un potentiel retour de Zion avant la fin de la saison régulière, mais avant toute chose il faudra se concentrer sur le programme à venir. Une victoire face aux Knicks et une défaite contre les Wolvees, par exemple ? Et il nous restera deux matchs face aux deuxièmes et troisièmes de l’Ouest, deux matchs face à des équipes qui relâchent un peu la pression mais qui restent de grosses machines. On en prend un et on laisse l’autre, ça nous fait donc un bilan à 42-40, un premier tour de play-in potentiel face aux Lakers et un autre face aux Wolves, quelque chose comme ça. Attention quand même à ne pas sous-estimer la force mentale d’un groupe qui avait su flex la saison passée à partir d’avril.

Projection : 2 victoires et 2 défaites – bilan de 42-40

Minnesota Timberwolves (39-40)

@ Nets

@ Spurs

vs Pelicans

La défaite d’avant-hier face aux Blazers fait très tâche et coûtera peut-être les Playoffs aux Wolves. C’est donc le play-in tournament qui s’annonce pour Rudy Gobert et sa meute, autant dire une pièce lancée en l’air face à d’autres équipes qui joueront leur avenir sur 48 minutes. Interdiction de perdre face aux Spurs et victoire recommandée face aux Nets ET aux Pels, et rendez-vous la semaine du 10 avril pour un ou deux matchs couperets.

Projection : 2 victoires et 1 défaite – bilan de 41-41

Oklahoma City Thunder (38-41)

@ Warriors

@ Jazz

vs Grizzlies

Défaite relou la semaine passée face aux Pacers mais grâce aux contre-performances des Mavs, OKC a toujours son destin entre ses mains. Il faudra impérativement gagner face au Jazz, et si l’exploit à Golden State semble improbable, le match de dimanche prochain contre Memphis s’annonce explosif. En cas d’égalité le Thunder sera devant les Mavs (deux victoires et une défaite cette saison), ce qui nous donne donc une qualification acquise à 100% en cas de double victoire cette semaine. Le cas catastrophe existe, mais ça sent quand même assez bon pour OKC.

Projection : 2 victoires et 1 défaite – bilan de 40-42

Dallas Mavericks (37-42)

vs Kings

vs Bulls

vs Spurs

Trois matchs en apparence très prenables, mais Dallas va mal et Dallas pourrait même… ragequit 2023 en libérant Luka Doncic et Kyrie Irving de leurs obligations. Pour Kyrie on peut le laisser jouer hein, ça ne change rien, mais les Mavs sont en tout cas sur une corde raide, très très raide, une corde qui pourrait rompre à la première défaite des hommes de Jason Kidd. Ça sent la fin là non ?

Projection : 2 victoires et 1 défaite – bilan de 39-43

Utah Jazz (36-42)

vs Lakers

vs Thunder

vs Nuggets

@ Lakers

Baroud d’honneur à Salt Lake City, un gros calendrier, Walker Kessler qui devrait manquer la fin de saison, bref c’en est fini des espoirs de play-in pour le Jazz. L’exploit est encore possible, mathématiquement, mais il faudrait un scénario assez fou pour retrouver Kelly Olynyk qui joue de la gratte au play-in. Pas grave, la saison de Utah fut folle, quoiqu’il arrive cette semaine.

Projection : 1 victoire et 3 défaites – bilan de 37-45

Projection finale :

#4 : Suns : 45-37

#5 : Warriors : 44-38

#6 : Clippers : 43-39

#7 : Lakers : 43-39

#8 : Pelicans : 42-40

#9 : Wolves 41-41

#10 : Thunder : 40-42

#11 : Mavs : 39-43

#12 : Jazz : 37-45

Les Suns face aux Warriors pour une série fabuleuse, les Clippers qui défient les Kings dans une série 100% californienne, les Lakers dans les griffes de Memphis et les Pels (ou les Wolves) face à Denver, voilà à peu près à quoi ressemblerait notre bracket maison. Six soirées à jouer, des dizaines de scénars différents. Et vous ? Vous en pensez quoi ?