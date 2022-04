Une série de Playoffs c’est évidemment le combat de deux franchises, de quelques cracks et de deux fanbases, mais ce sont aussi des avis qui s’opposent, au sein même de notre rédaction. Qui pense quoi, qui est le plus doué avce une boule de cristal entre les mains ? Voici les pronostics de la rédac pour la série Warriors – Nuggets !

Giovanni

Série pleine de shine et de belles couleurs, vraie série de basket entre deux équipes qui s’appuient clairement sur des forces différentes. La vérité ne viendra pas des perfs de Nikola Jokic, parce que quoiqu’il arrive Shrek va faire du sale, mais plutôt de la capacité des Nuggets à vivre quand le Joker sera sur le banc, c’est à dire environ 6 minutes par soir maxoche. Six minutes c’est en plus ce qu’il faut tout au plus aux Warriors pour tuer un match, et le talent global + l’expérience du vivre ensemble à haut niveau du groupe de Steve Kerr devrait en tout cas faire la différence. On parle quand même de mecs triple-champions NBA, qui n’ont plus rien à prouver en matière de collectif et qui vont vouloir monter tranquillement en puissance avant une demi-finale de frappadingue qui s’annonce face aux Grizzlies. Je vois difficilement Denver prendre plus d’un match, le troisième ou le quatrième peut-être, et même si les lieutenants de Niko font le taf, ils le font tout le temps, trop de talent en face, trop de versatilité, trop de solutions pour Kerr donc trop de problèmes pour Mike Malone. Tant mieux pour GS car ils auront besoin de force au prochain tour, tant mieux pour Jokic qui pourra aller taper des grandes courses de sulky avec un gros trophée entre les cuisses, on parle de celui de MVP bande de petits coquins.

Nico M

Trois ans après, les Warriors sont finalement de retour en Playoffs. Les choses ont pas mal changé depuis, la franchise californienne est même passé de l’autre côté du Bay Bridge, mais y’a un truc qui ne bouge pas : avec Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, Golden State gagne. Si on gardera évidemment un œil sur l’état de santé de Steph, je ne peux pas imaginer un scénario dans lequel les Warriors se font dégager au premier tour des Playoffs contre Denver. Certes, il y a le monstre Nikola Jokic en face, mais Michael Porter Jr. et Jamal Murray ne semblent pas prêts pour remettre les sneakers tandis que l’infirmerie s’est vidée chez les Warriors. Curry de retour, Klay en feu sur la fin de la régulière, Draymond revanchard, des joueurs qui ont pris du galon cette année (Jordan Poole, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga…), de l’expérience évidemment, un ADN de champion… bref, ça va être réglé en six manches maximum.

Alex T

Voilà une série particulièrement difficile à pronostiquer et on n’est pas à l’abri d’une surprise selon moi. Nikola Jokic est tellement monstrueux cette saison qu’il serait bien capable d’aller nous sortir un petit upset en retournant les Warriors. Pourtant, je vais quand même miser sur ces derniers, notamment parce que Stephen Curry sera visiblement en état de jouer et le collectif des Dubs me semble plus fiable sur la durée. Klay, Jordan Poole, Wiggins, le Chef, Steve Kerr a pas mal d’options pour aller scorer et Denver est trop dépendant de l’impact du Joker. Je n’ai aucun doute quant au fait qu’il va faire des très gros chiffres mais ses copains seront-ils capables de tenir sur une série entière ? Les efforts lâchés en régulière ne vont-ils pas se faire sentir à un moment pour Jokic ? Les Nuggets aiment bien l’altitude mais la marche me semble un peu haute pour cette année. Warriors 4-2 Nuggets.

Nico V

Quelle belle série nous attend, sans doute la plus canon du premier tour. D’un côté, les Warriors d’un Steph Curry de retour, et de ses compères Klay, Draymond, Jordan, Andrew et j’en passe. De l’autre, les Nuggets d’un Nikola Jokic format trois lettres que vous devinerez aisément. Série très sympa sur le papier, mais aussi mine de rien très déséquilibrée. Pourquoi ? Et bien certes Jokic est une force de frappe absolument énorme, on parle d’un bonhomme qui peut gagner un match seul, mais en face l’armada offensive est juste trop large. On connaît en plus les capacités d’adaptation des Guerriers en plein match… et rajoutez à cela que ces types sont aujourd’hui la meilleure défense de la Ligue quand il s’agit de s’y coller à cinq. Bref, trop fort pour les Nuggets, qui en prendront deux tout au plus grâce à leur gourou Serbe. 4-2 Warriors.

Auguste

Une série que je trouve très particulière. On devrait être hypé… mais on ne l’est pas totalement. Les deux franchises ont des blessés majeurs, on ne sait pas si Stephen Curry va revenir et si ce n’est pas le cas : est-ce que Klay Thompson, Draymond Green et Jordan Poole tiennent la baraque contre le problème serbe MVP en titre ? L’expérience de ce groupe peut faire la différence, quand il est au complet il produit la meilleure défense de la Ligue, même si Jokic n’en aura certainement rien à faire. Le Joker va comme en saison régulière, à savoir porter son équipe le plus loin possible avec des moves encore invraisemblables, mais il va finir par craquer. Golden State à l’usure va avoir Denver. Score final : 4-3 Warriors, mais on n’est même pas prêt pour la dinguerie que va être Denver la saison prochaine avec un effectif à 100%).

Tom

L’effectif des Nuggets me paraît trop limité pour aller chercher les Warriors sur plusieurs matchs. Nikola Jokić va sans doute être hors-norme, mais son équipe va se heurter à la grosse défense de Golden State. Dans ce domaine, Draymond Green va remplir son rôle de leader avec des bons soldats à côté de lui. Jordan Poole peut faire des grosses soirées offensives et Klay Thompson monte en température depuis son retour. Il est tout bouillant pour démarrer ces Playoffs qui doivent sûrement beaucoup compter pour lui après deux années d’absence. Je pense que Denver aura des coups de chauds notamment grâce à son géant serbe, et les Nuggets vont peut-être bénéficier de l’absence de Stephen Curry, au moins sur le début de la série. C’est là que prendra une ou deux victoires la troupe de Michael Malone selon moi, mais en vain. 4-2 pour les Warriors.

Clément

Nikola Jokic est un humanoïde, on est d’accord, mais sans Jamal Murray ni Michael Porter Jr. ce sera une autre paire de manches pour le meilleur pote de Marcus Morris. En face, il y a Stephen Curry qui est insolent depuis à peu près son arrivée dans la ligue, croyez bien que ce n’est pas dans cette série de Playoffs qu’il va cesser. Klay Thompson est quant à lui bel et bien de retour, Jordan Poole va également jouer sa partition, et si ça se passe mal comptez sur Draymond Green pour distribuer des bouquets de phalanges à ses coéquipiers et surtout ses adversaires. Les Warriors bien parking bien pyromanes sont de retour, et malheureusement pour les Nuggets cette série devrait être une formalité pour leurs adversaires. Le talent brut de Nikola Jokic permettra à lui seul de gratter un match, mais ça devrait être à peu près tout, c’est la punition que mérite cette franchise pour avoir laissé Will Barton dépasser Gérard au classement des snipers all-time de la franchise.. 4-1 pour les Warriors, et envoyez les suivants.