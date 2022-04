NBA Playoffs 2022 : Warriors – Nuggets, c’est l’heure de la grosse preview ! Apéro TrashTalk

Les Playoffs commencent ce samedi et il est donc temps de se projeter sur les forces en présence avec une preview ! Petit apéro sur un Warriors-Nuggets qui s’annonce passionnant. Fans du Colorado et de la Baie, tout le plaisir est pour nous.

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

Golden State – Denver, le troisième contre le sixième à l’Ouest. Une affiche qui annonce une bonne dose de show et beaucoup de suspense. Comment pourrait-il en être autrement en même temps ? On résume : Nikola Jokic, MVP en titre et possible futur lauréat d’un côté, les Splash Brothers et Draymond Green de l’autre. Autour de ce noyau dur, plusieurs garçons qui sont capables d’élever leur niveau de jeu pour inverser le cours d’un match. Qui pour l’emporter ? Quel coach va sortir les bons ajustements pour mettre ses troupes dans les bonnes conditions pour arracher la victoire ? Qui sera le facteur X, le joueur à suivre ? On analyse en profondeur les atouts et les faiblesses des uns et des autres et les éléments clés qui peuvent influencer le sort de cette série. Comme toujours, on finit notre preview avec un pronostic, car c’est important de se mouiller.

Vous connaissez la musique : on choisit un fauteuil confortable, on prend de quoi grignoter, on donne son prono car c’est toujours fun d’avoir un bon débat et, surtout, on savoure le petit apéro en famille !