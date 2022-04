C’est certainement une des séries qui fait le plus parler pour ce premier tour de Playoffs. Les Sixers et les Raptors se retrouvent une nouvelle fois après leur demi-finale de 2019. En trois ans, les équipes ont bien changé, les statuts aussi, mais l’enjeu reste le même.

N’aurait-on pas là, la série la plus piège de ce premier tour ? Sur le papier, Philadelphie est favori. Ils ont Joel Embiid qui est calibre MVP cette saison et meilleur scoreur de la saison régulière. À côté de lui, James Harden, ancien MVP et attaquant incroyable tant au scoring qu’à la passe. Le barbu a des choses à prouver sur cette campagne de Playoffs, et notamment que son départ à la Trade Deadline était une bonne idée. Autour d’eux, plusieurs role players talentueux comme Tyrese Maxey, Matisse Thybulle ou Tobias Harris, de quoi tenir Toronto à distance. Mais si la feuille de match suffisait à faire gagner des séries, ça se saurait depuis longtemps. Parce que l’historique en Playoffs de ces Sixers sous l’ère Joel Embiid parle de lui-même. Plusieurs fois, ils ont atteint la demi-finale de conférence (2018, 2019, 2021), mais jamais mieux. Certes, en 2019 il y a des circonstances atténuantes, du genre, un shoot all-time de Kawhi Leonard au buzzer du Game 7, mais on se rappelle tous de la déconvenue de l’an passé face aux Hawks. Bien qu’il ne soit plus dans l’équipe, Ben Simmons en garde encore les séquelles. Et ce n’est pas en se tournant vers le banc que nous sommes rassurés. Une rotation faible numériquement et surtout un coach, Doc Rivers, qui a choke plusieurs fois en Playoffs. Pour les nouveaux, on vous rappelle que le Docteur Rivières a déjà perdu trois séries où il menait 3-1 (record NBA) et l’année dernière les Faucons de Trae Young ont upset Philadelphie dans un Game 7 à l’extérieur. Pas hyper rassurant pour les fans…

Chez les voisins canadiens, on ne trouve pas de joueurs de la stature d’Embiid et d’Harden. Cependant, ce n’est pas pour autant que l’envie de vaincre n’est pas présente. L’effectif possède des joueurs qui connaissent la route vers le titre (Siakam, VanVleet, Anunoby), même si Kawhi Leonard et Kyle Lowry ont joué un rôle majeur dans cette conquête. Nick Nurse, déjà présent en 2019, sait s’ajuster, distribuer les responsabilités, garder son sang-froid, bref coacher dans des matchs à enjeux. La défense des Dinos va poser des problèmes à Philly. Elle est physique, dure sur l’homme et ne lâche rien. Alors, certainement qu’elle ne pourra rien faire contre un Embiid en colère ou un Harden qui a pris feu à trois points, néanmoins, elle peut tout à fait limiter la progression des Sixers. Attention toutefois car elle sera confrontée à une attaque qui sait provoquer des fautes et gratter beaucoup de lancers-francs. En attaque, les Raptors devront compter sur la grande forme de Pascal Siakam. Lors du dernier affrontement contre les Sixers, Spicy P avait lâché un triple-double XXL à 37 points, 10 rebonds et 12 passes. L’adresse de Fred VanVleet à trois points sera nécessaire également, malgré ses difficultés récentes. Toronto peut compter sur un des publics les plus fidèles de NBA. Il ne sera pas aisé pour Philadelphie de partir du Canada avec une victoire en poche. À noter que Matisse Thybulle ne pourra pas faire les déplacements car non-vacciné. La défense extérieure des Sixers en prend un coup et laisse une ouverture pour les Gary Trent Jr. et compagnie.

Une série très difficile à pronostiquer car beaucoup de scénarios sont possibles. Les Sixers peuvent autant montrer qu’ils sont les patrons et en finir vite qu’être gênés par un vrai collectif et la faire durer. Toronto semble avoir un avantage au niveau du coaching, mais Nick Nurse a beau être talentueux, il n’a personne (en tout cas sur le papier) qui peut s’opposer à Embiid à l’intérieur. Dans tous les cas, cette série s’annonce déjà comme l’une des plus immanquables pour son lot de sel potentiel.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Sixers (#4) – Raptors (#5)

Game 1 : dans la nuit du samedi 16 avril au dimanche 17 à Philadelphie, 0h

Game 2 : dans la nuit du lundi 18 avril au mardi 19 à Philadelphie, 1h30 du matin

Game 3 : dans la nuit du mercredi 20 avril au jeudi 21 à Toronto, 2h du matin

Game 4 : dans la soirée du samedi 23 avril à Toronto, 20h

Game 5* : dans la nuit du lundi 25 avril au mardi 26 à Philadelphie, horaire à déterminer

Game 6* : dans la nuit du jeudi 28 avril au vendredi 29 à Toronto, horaire à déterminer

Game 7* : dans la nuit du samedi 30 avril au dimanche 1er mai à Philadelphie, horaire à déterminer

*si nécessaire