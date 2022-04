Celle-là on ne l’avait pas forcément vue venir. A trop vouloir surveiller Joel Embiid et James Harden, on les comprend vite fait, les Raptors se sont finalement fait surprendre par un jeune garçon fougueux. Son nom ? Tyrese Maxey, auteur cette nuit de son career high en Playoffs avec 38 points.

Il est arrivé à la salle comme une fleur, avec son air de ne pas y toucher et ce sourire de jeune premier. Il a d’abord géré l’apéro, avec dix premiers points inscrits très vite au premier quart pour jeter un froid sur la stratégie défensive adverse, puis, au plus fort d’une domination de Philly qu’il aura lui-même initié, Tyrese Maxey a pris le troisième quart pour un paillasson et il a essuyé dessus ses sabots pleins de crottin. 21 points sur la période, dont 19 dans les cinq dernières minutes, et de ses mains de sophomore la victoire des siens se confirmait rapidement, alors que le quatrième quart n’avait pas encore commencé. Vitesse maximale en contre-attaque et attrape-moi si tu peux, laisse-moi un mètre et je te prends de vitesse pour aller planer et scorer de près, laisse m’en deux et voilà que je te shoote sur la tête, avec comme fond d’écran un Wells Fargo Center qui vrombit à chacune de ses prises de balle et qui s’amuse à scander des grands MVP quand il est sur la ligne de réparation.

Les quasi 18 pions de moyenne de Tyrese Maxey cette saison font évidemment de lui l’un des catalyseurs de l’attaque de Doc Rivers, mais si T-Max aura sans doute son mot à dire dans la course au MIP, là c’est une autre limonade, là ce sont les Playoffs, là c’est la cour des grands et cette nuit Maxey a prouvé qu’il avait tout d’un grand, comme la Renault Clio. Attention les yeux, attention les Raptors… si Philly commence à jongler entre plusieurs mecs capables d’en planter 40, d’autant que le joueur de deuxième année n’en est pas à son coup d’essai et semble animé sur ce tout début de Playoffs d’une furieuse envie de se farcir du Dino.

On l’avait imaginé perdre des minutes et de l’importance à l’arrivée de James Harden en ville ? Tyrese Maxey s’affirme de jour en jour être le grand gagnant de ce move. Parce que lorsque James Harden et Joel Embiid sont suffisamment bien gardés par des défenses forcément aux abois, sachez désormais que Tyrese maxey ne rode jamais loin pour jouer à merveille les troisièmes lames…