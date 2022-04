Une série de Playoffs c’est évidemment le combat de deux franchises, de quelques cracks et de deux fanbases, mais ce sont aussi des avis qui s’opposent, au sein même de notre rédaction. Qui pense quoi, qui est le plus doué avce une boule de cristal entre les mains ? Voici les pronostics de la rédac pour la série Sixers – Raptors !

Giovanni

Attention les dégâts, celle-là va faire beaucoup de mal. On est d’ailleurs sur la série qui sera pour moi la plus indécise de ce premier tour, peut-être même la seule (avec… Celtics – Nets ?) qui peut aller en sept matchs. Mon cœur ne balance pas du tout car malgré mon immense amour pour Joel Embiid j’adorerais voir les Dinos passer en demi, par contre sur le terrain mon avis balance de droite à gauche. Joel Embiid et James Harden ont les moyens de ficeler ça comme du rôti, clairement, les moyens basketballistiques on le sait mais les moyens psychologiques on se demande, alors que Matisse Thybulle cherche toujours le centre de vaccination le plus proche mais ne sait pas faire fonctionner son Google Maps. Tyrese Maxey peut être le facteur X de cette série et Tobias Harris a tout intérêt à en être le facteur Y, car en face c’est un vrai rouleau compresseur qui se présente. Les cracks individuels sont là aussi mais les Raptors possèdent ce que les Sixers n’ont pas : l’expérience du très haut niveau ensemble (pour Nurse, Siakam, VanVleet, Anunoby, Boucher) et une assise collective en attaque comme en défense. Ça promet du lourd tah Glen Davis, et je pars donc pour deux pronostics différents, parce que je fais ce que je veux je suis chez moi. Soit les Sixers l’emportent 4-2, au talent, mais après une bagarre de zinzin, soit on part sur un Game 7 et là ce sont les Raptors qui iront prendre la belle à Philly, parce que vous savez comme moi ce que Sixers et Game 7 signifie. Et honnêtement, trois ans après Kawhi, si un autre Raptor pouvait fermer ça au buzzer du Game 7 on partirait clairement vivre à Toronto pour fêter ça.

Nico M

Est-ce qu’on peut vraiment avoir confiance en une équipe coachée par Doc Rivers en Playoffs et guidée en partie par James Harden ? Comme vous pouvez l’imaginer, si on se pose ce genre de question, c’est qu’on connaît déjà la réponse. Non, les Sixers ne m’inspirent pas confiance et je m’attends à une longue série face à des Raptors qui risquent d’être très relous à jouer. Toronto est sur une grosse dynamique, Pascal Siakam a retrouvé son niveau All-Star, Scottie Barnes est peut-être le rookie de l’année, le coach Nick Nurse est toujours là pour nous sortir des petites surprises pouvant dérégler l’adversaire, et Fred VanVleet vient d’avoir un nouveau gosse (nan on déconne). Vous ajoutez à ça Gary Trent Jr. et OG Anunoby sur les ailes pendant que le chien de garde des Sixers Matisse Thybulle refuse toujours la deuxième dose du vaccin, et ça donne potentiellement une bataille très serrée. Au final, je mise quand même sur Philadelphie en sept matchs parce que les Sixers possèdent le talent et surtout un joueur pas trop mauvais nommé Joel Embiid (attention aux films de -18 ans face à la raquette adverse), mais bon dieu que ce sera dur.

Alex T

Peut-être la série la plus équilibrée de ce premier tour à l’Est et Philadelphie serait bien inspiré de ne pas trop lever le pied, au risque de se faire surprendre. On annonçait un monstre à deux têtes au moment de la trade deadline, et la lune de miel semble avoir été courte pour les Sixers. L’équipe n’impressionne pas plus que ça et Toronto va se faire une joie de rentrer dans le lard de Joel Embiid et compagnie. Les Raptors ont un meilleur bilan aux affrontements directs (3-1), Pascal Siakam semble déchaîné dès qu’il voit son compatriote en face, Nick Nurse a un Doc Rivers dans chaque ongle. Bref, les Dinos ont les armes pour embêter beaucoup Philly. Sans oublier que Matisse Thybulle ne pourra pas jouer au Canada, absence de vaccin oblige. De là à imaginer une sortie de piste anticipée pour la paire Jojo-Barbudo ? Non, mais ils vont perdre des plumes en route et se faire quelques frayeurs. Une victoire au Game 7 à la maison, avant d’aller retrouver le Heat avec quelques bleus et beaucoup de fatigue. Sixers 4-3 Raptors

Nico V

La série sans conteste la plus équilibrée de ce premier tour de Conférence Est. D’un côté, les Sixers d’un Joel Embiid aux mensurations qui se donnent en trois lettres, d’un Harden décidé à aller chercher une bague… Et de l’autre les Raptors de Pascal Siakam, Kyle Lowry, Fred VanVleet alias Drake passion basket et surtout de Nick Nurse, qui, ne doutons pas de l’homme, se fera un plaisir de foutre en slip Doc Rivers au coaching tous les soirs de matchs. Néanmoins, difficile d’imaginer les Dinos venir à bout d’un Embiid en mission, non pas sans les avoir embêtés au passage. Le prono ? 4-2 Sixers.

Auguste

Une des séries que j’attend le plus dans ce premier tour des Playoffs. Des Sixers qui doivent prouver contre des Raptors totalement outsiders. Sur le papier Philly est favori, cependant, on connaît l’historique de “Choke” Rivers ces dernières années en Playoffs. On sait que Joel Embiid (qui n’a jamais fait mieux que demi-finale de conférence) veut montrer qu’il est le patron de la Ligue et que James Harden souhaite justifier son choix d’avoir quitté Brooklyn et Kevin Durant cet hiver, mais en face, Toronto arrive serein car ils n’ont rien à perdre. Les Raptors possèdent des joueurs bagués et qui savent comment les Playoffs marchent, leur jeu dur sur l’homme et leur envie peuvent embêter les Sixers et Fred VanVleet, OG Anunoby ou Pascal Siakam peuvent prendre feu à tout moment. On ne sait pas comment va réagir Scottie Barnes, rookie exceptionnel, pour ses premiers Playoffs et il est également bon de rappeler que les Sixers devront faire sans leur meilleur défenseur extérieur, Matisse Thybulle pour les Game 3, 4 et si besoin 6. Plus cette série va durer, plus l’avantage basculera au Canada. C’est pourquoi je donne l’upset à Toronto après un Game 7. Score final : 4-3 Toronto.

Tom

Cette série va selon moi donner lieu à des matchs très très serrés, qu’ils soient au Canada ou à Philly. Les deux équipes ont de grosses qualités. Les Raptors ont dans leurs rangs un Pascal Siakam monstrueux en ce moment, dans un collectif qui sait vraiment bien jouer au basket… mais quand je vois la facilité avec laquelle Embiid peut t’enfiler des soirées à 35 points (et je suis gentil), je ne l’imagine pas, mais alors pas du tout sortir dès le premier tour des Playoffs. Harden devra assumer ses choix et je pense qu’il peut step up pendant la série, même s’il ne sera pas le leader de cette équipe. Puis je suis un peu inquiet sur l’état de forme de Fred VanVleet et même OG Anunoby, alors tout cela m’amène à penser que malgré des matchs équilibrés, Embiid sera inarrêtable sur les dernières minutes des matchs serrés. Je vois les Raptors gagner un match à Toronto, notamment grâce à l’absence de Thybulle lors des déplacements, mais pas plus. 4-1 pour les Sixers.

Clément

Alors certes, les Sixers sont favoris sur le papier et devraient tout de même l’emporter au final, mais un vieux dicton dit qu’il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de se méfier de l’eau qui dort, ou un truc comme ça. Parce que oui, Embiid et Harden vont salement garnir leurs feuilles de stats respectives, mais en face, chez les Raptors, on a un vrai collectif et une vraie identité de jeu qui va bien casser les bonbons de l’escouade de Doc Rivers. Le leadership de Fred VanVleet, l’expérience de Pascal Siakam, la combativité de OG Anunoby et la fougue de Scottie Barnes vont poser des problèmes aux Sixers, qui seront amputés de Matisse Thybulle lors de leurs déplacements au Canada, mais il y a trop de talent à Philadelphie pour imaginer une seconde qu’ils sortiront au premier tour, Tyrese Maxey voudra se montrer et Tobias Harris fera toujours le taf. Les Sixers devraient disposer difficilement des Raptors, qui quant à eux sortiront la tête haute après que de nombreux observateurs aient prédit une saison bien chenilles bien blindage. 4-3 pour les Sixers, après un Game 7 disputé.